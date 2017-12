Blue obviňujú britské médiá zo slabej propagácie anglických umelcov

Singapur 16. februára (TASR) - Populárna britská chlapčenská skupina Blue obvinila médiá z toho, že u umelcov podporujú také "husárske kúsky", ako napríklad ...

16. feb 2004 o 10:06 TASR

Singapur 16. februára (TASR) - Populárna britská chlapčenská skupina Blue obvinila médiá z toho, že u umelcov podporujú také "husárske kúsky", ako napríklad odhalenie prsníka Janet Jacksonovej na finálovom stretnutí profesionálnej ligy amerického futbalu NFL Super Bowl v Houstone.

Blue sa totiž domnievajú, že tým, že médiá tlačia čoraz častejšie do popredia sex, motivujú umelcov k tomu, aby nebrali ohľad na akékoľvek obmedzenia.

"Je hanba, že si musíte obnažiť jeden prsník na Super Bowl, aby ste mali publicitu," uviedol v sobotu v Singapure, kde sa kapela zúčastnila na odovzdávaní cien MTV Asia Awards, spevák Duncan James.

"Príliš to pokrývate, preto to robia. Veľa o tom píšete a vlastne to propagujete," obviňoval James médiá, pričom Jacksonovej výstup označil za odporný.

Skupina tiež vyhlásila, že bola vylúčená z účasti na odovzdávaní britských hudobných cien Brit awards kvôli nedostatku podpory zo strany britskej tlače.

"Britské médiá sú veľmi nestále, tlač je nestála. Radšej vymenia svojich umelcov za, povedzme, Justina Timberlaka," dodal ďalší člen skupiny Lee Ryan.

Odovzdávanie cien Brit Awards sa uskutoční v utorok v Londýne. Skupina Blue v roku 2003 získala cenu Pop Act, zatiaľ čo v roku 2002 získala cenu za objav roka.