Známy český herec a moderátor Miloslav Šimek podľahol leukémii

Praha 16. februára (TASR) - Vo veku nedožitých 64 rokov dnes podľahol leukémii známy český herec a moderátor Miloslav Šimek.

16. feb 2004 o 13:43 TASR

Podľa známych s chorobou bojoval statočne a až pred troma dňami sa ukázalo, že boj prehráva. Herecký kolega Jiří Krampol označil Šimkov odchod za veľkú stratu pre český humor a politickú satiru. V rovnakom duchu sa vyslovili aj ďalšie osobnosti.

"Každého odchodu je človeku ľúto, zvlášť keď so pamätám na jeho začiatky v divadle Sluníčko. Je mi to veľmi ľúto, ale čo s tým môžem urobiť? Iba čakať, kedy príde rad na mňa," povedal pre TASR herec a spevák Jiří Suchý. V jeho divadle Semafor strávil Šimek do roku 1992 úctyhodných 27 rokov. V roku 1990 Šimek založil vlastné súkromné Divadlo Jiřího Grossmanna.

Prejavy vážnych zdravotných ťažkostí Miloslava Šimka v podobe vypadaných vlasov si už dávnejšie všimli aj diváci mimoriadne obľúbenej relácie Politické harašenie, alebo S politikmi netancujem. Šimkovou partnerkou mu bola slovenská moderátorka Zuzana Bubílková.

Najbližšie pokračovanie relácie Politické harašenie sa malo nakrúcať v Divadle Jiřího Grossmanna 17.-18. februára, ale kvôli zdravotným problémom Miloslava Šimka bolo zrušené.

"Pre divadlo je to nenahraditeľná strata, celý národ bude ochudobnený o "baviča", ktorého hneď tak niekto nenapodobní," povedal pre TASR prevádzkový riaditeľ Šimkovho divadla Petr Tyc.

"Viem, že si prial, aby to pokračovalo," dodal riaditeľ s tým, že vysielací plán na TV Nova existuje pre celý tento rok.

Zachovať reláciu Politické harašenie chce podľa českých médií aj Zuzana Bubílková. Šimek jej na smrteľnej posteli v minulých dňoch povedal, aby pokračovala.

Podľa Petra Tyca je zatiaľ predčasné uvažovať o tom, kedy sa Politické harašenie obnoví, či si Bubílková nájde do relácie nového partnera, alebo bude pokračovať sama. Politické harašenie ako relácia zameraná na politickú satiru, nemá v ČR žiadnu obdobu.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) žab