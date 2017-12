IMT Smile prvýkrát na šnúre v Čechách

Bratislava 16. februára (TASR) - Už o mesiac odštartuje v C klube v Poprade slovenská časť IMT Smile turné 2004.

16. feb 2004 o 17:11 TASR

Oficiálny začiatok pripadá na 8. marca, keď skupina vystúpi v hlavnom meste susedného Česka. Spolu IMT Smile navštívia 10 slovenských a 10 českých miesta a koncertovať sa chystajú aj do Londýna.

"IMT Smile ide prvýkrát koncertovať do Čiech, je to pre nás niečo nové a veľmi sa na to teším. Na jeseň som tam absolvoval vystúpenia s Richardom Müllerom. Pražský aj brniansky koncert dopadli dobre a reakcie na ne boli veľmi príjemné. Dobre nás prijali aj českí novinári," teší sa líder a spevák IMT Smile Ivan Tásler.

Termín londýnskeho koncertu je zatiaľ vo hviezdach. Skupina ním mala štartovať turné 5. marca, no odriekla kvôli udeľovaniu cien APH Aurel 2003. "Hral tam už Vidiek, No Name, Tublatanka, Richard Müller a neviem, kto ešte, a mali sme tam hrať aj my. Je to koncert pre slovenských a českých au-pairov a nejakých známych, nie je jednoduché nájsť vhodný termín, pretože tam môžeme vystupovať len v piatok a sobotu a tieto termíny máme všetky už vopred ďvybukovanéď. Budeme musieť asi zrušiť nejaké iné vystúpenie," uvažuje Ivan.

V rámci Slovenska kapela vystúpi v tradičných väčších mestách, ku ktorým má - ako členovia svorne tvrdia - už citový vzťah. Hrať sa bude v kluboch, kultúrnych domoch a jednej hale. "Je to prvá šnúra, na ktorej pracuje celý tím ľudí ako architekti, zvukári. Prvýkrát sa na koncerty špeciálnejšie pripravujeme aj ako skupina, mám pocit, že od čias vzniku je IMT Smile momentálne najpevnejšia. Mám pocit, že nielen my dvaja s Mirom, ale aj ostatní členovia do toho dávame maximum," prezradil Tásler. Novinkou šnúry sú aj afterparty po koncertoch v troch mestách.

Slovenská časť turné teda štartuje 17. marca v Poprade, bude pokračovať 19.3. v trenčianskej hale Merina, 20.3. v Guru klube v Žiline, 22.3. v Prešove v klube Čierny Orol, 23.3. starej športovej hale v Košiciach, 26.3. v šalianskom Metro klube, 27.3. v DK Banská Bystrica, 30.3. v DK v Trnave, 31.3. v Starej pekárni v Nitre a vyvrcholí 2. apríla v bratislavskom klube Babylon.

Upozornenie: TASR k správe vydáva zvukový záznam.