Pán prsteňov: Návrat kráľa už kraľuje aj vo Veľkej Británii

17. feb 2004 o 8:30 Oliver Rehák

LONDÝN - V nedeľu večer vyhlásili víťazov britských cien Filmovej a televíznej akadémie (BAFTA), ktoré mnohí považujú za jeden z kľúčových barometrov úspešnosti filmov pred udeľovaním Oscarov. Slávnostný ceremoniál ovládol posledný diel trilógie Pán prsteňov: Návrat kráľa.

Adaptácia knihy J. R. R. Tolkiena vyniesla šesťdesiatčlennému Jacksonovmu tímu, ktorý prišiel do Londýna, päť cien, pričom najlepším filmom sa stal po hlasovaní odbornej poroty a fanúšikov. „Boli sme banda Kiwis a pár Austrálčanov, ktorí na Novom Zélande robili film za americké peniaze, no vždy sme si boli silne vedomí toho, že sa staráme o jednu z najmilovanejších kníh v Británii," vyhlásil Peter Jackson. K absolútnej spokojnosti mu chýbala len cena pre najlepšieho režiséra, ktorú získal Peter Weir. Jeho dobrodružný film Master & Commander nakoniec skončil so štyrmi soškami.

V hlavných hereckých kategóriách si prvenstvo odniesli Bill Murray a Scarlett Johanssonová, hviezdy filmu Stratení v preklade. Najlepší herecký výkon vo vedľajšej úlohe podľa poroty podala Renée Zellwegerová v historickej ságe z americkej občianskej vojny Návrat do Cold Mountain. „Moje srdce, prepáčte," boli prvé slová dojatej herečky, ktorá vzápätí špeciálne poďakovala svojim kolegom z nakrúcania Jude Lawovi a Nicol Kidmanovej.

Najlepším hercom, ktorý stvárnil vedľajšiu postavu, sa podľa tipov mnohých odborníkov stal Bill Nighy. „Ďakujem vám. Urobili ste starého rockera veľmi šťastným. Nemôžem sa dočkať, ako to oznámim kapele," povedal s typickým britským humorom päťdesiattriročný herec, ktorý v romantickej komédii Láska nebeská bravúrne zahral starnúcu rockovú hviezdu.

Za najlepší britský film vyhlásili v Londýne strhujúci dokument Touching the Void (Dotýkať sa prázdna) režiséra Kevina MacDonalda o horolezcoch, v kategórii pre najlepší neanglicky nahovorený film najviac zabodovala snímka In This World (V tomto svete) o afganských utečencoch, ktorí sa snažia získať azyl vo Veľkej Británii. Smoliarsku povesť na zahraničných súťažiach potvrdil nemecký film Good Bye Lenin!, ktorý aj z Londýna odchádza bez ceny. Či sa mu rovnako bude vodiť aj o pár dní na Oscaroch, je však neisté, pretože napríklad Polanského Pianista po minuloročnom britskom nezáujme nakoniec získal v Los Angeles tri sošky.

Ešte pred oficiálnym vyhlásením cien sa hlasovalo aj na internete. V ankete obchodu Amazon a špecializovaného filmového servera IMDB, na ktorej sa zúčastnilo vyše sedemtisíc respondentov, sa jednoznačne najlepším britským filmom stala snímka Monty Python a Svätý grál z roku 1975. Na druhom mieste skončil ďalší významný film zo sedemdesiatych rokov minulého storočia, Mechanický pomaranč Stanleyho Kubricka.

Ceny BAFTA 2004

Najlepší film

Pán prsteňov: Návrat kráľa

Najlepší britský film

Touching the Void (Dotýkať sa prázdna)

Najlepší režisér

Peter Weir

Najlepší herec v hlavnej úlohe

Bill Murray

Najlepšia herečka v hlavnej úlohe

Scarlett Johanssonová

Najlepší herec vo vedľajšej úlohe

Bill Nighy

Najlepšía herečka vo vedľajšej úlohe

Renée Zellwegerová

Orange Film roka (Cena divákov)

Pán prsteňov: Návrat kráľa

Vizuálne efekty

Pán prsteňov: Návrat kráľa

Kostýmy

Master & Commander

Hudba

Návrat do Cold Mountain