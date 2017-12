John Travolta oslávi 50. narodeniny

17. feb 2004 o 9:31 TASR

New Jersey 17. februára (TASR) - Americký filmový herec John Travolta oslávi v stredu 50. narodeniny. Rodák z New Jersey (18. februára 1954) má taliansko-írsky pôvod. Ako 16-ročný odišiel zo strednej školy, aby mohol naplniť svoje herecké ambície. Po skúsenostiach v reklame sa vybral do Hollywoodu.

Debutoval v klasickom horore Carrie, avšak celosvetovú popularitu mu priniesol až kasový trhák Saturday Night Fever (Horúčka sobotňajšej noci), ktorý zarobil na celom svete viac ako 400 miliónov dolárov. Travoltov presvedčivý drsný šarm v kombinácii s tanečným nadaním z neho spravili idol mládeže.

Ďalší film Grease (Pomáda) z roku 1978, nakrútený podľa úspešného broadwayského muzikálu, bol takisto obrovským úspechom, ktorého tržby presiahli 450 miliónov dolárov. Jeho hity (napríklad Summer Nights) s Oliviou Newton-Johnovou za zaradili medzi klasiku ľahkého poprockového žánru.

V roku 1980 si zahral vo filme úplne iného typu Urban Cowboy (Mestský kovboj) s Debrou Wingerovou v hlavnej úlohe. Potom sa vytratil z plátien kín a postupne aj z pamäti svojich fanúšikov.

Opäť sa ukázal až v roku 1989 v úspešnej komédii Look Who's Talking (Pozri, kto to hovorí) a jej dvoch pokračovaniach. Ale až Pulp Fiction režiséra Quentina Tarantina ho vyniesol naspäť na samý vrchol amerického filmového neba. Travolta sa stal opäť superhviezdou, dosahujúcou honoráre presahujúce 20 miliónov dolárov za film. Získal Zlatý glóbus za úlohu vo filme Get Shorty (Chyťte Shortyho!), s Christianom Slaterom si zahral v akčnej dráme Broken Arrow (Operácia Zlomený šíp) a s Andie MacDowellovou vo filme Michael režisérky Nory Ephron. Potom nasledovali ďalšie úspešné filmy ako Tvárou v tvár (1997), Šťastné čísla (2000).

Travolta je aj pilotom. Býva v dome v blízkosti jedného z najväčších súkromných letísk pri mestečku Oscala pri Orlande na Floride a má viac ako 5000 nalietaných hodín. Vlastní Boeing 707 a súkromnú zbierku lietadiel. Žije s manželkou, herečkou Kelly Prestonovou a dvoma deťmi.