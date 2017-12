Tina Turnerová stvárni vo filme Jamesa Ivoryho indickú bohyňu

17. feb 2004 o 15:30 TASR

Bombaj 17. februára (TASR) - Rocková stálica Tina Turnerová (64) stvárni titulnú postavu v novom filme Jamesa Ivoryho Bohyňa, informoval v dnešnom vydaní denník The Times of India.

Podľa slov producenta snímky Ismaila Merchanta strávila nestárnuca interpretka v rámci prípravy na kreáciu indickej bohyne už dva týždne v krajine.

Samotná speváčka uviedla, že ju v minulosti napĺňalo spokojnosťou, keď sa jej darilo koncertmi vypredať veľké štadióny planéty, avšak teraz sa teší na prechod k inému druhu interpretačného umenia. Od spevu si však Tina "neoddýchne" ani pri nakrúcaní filmu, na ktoré sa už teší. Bude v ňom totiž spievať v staroindickom jazyku sanskrit.

Speváčka sa s fanúšikmi v Európe a v zámorí rozlúčila koncertným turné v roku 2000, ktoré v decembri vyvrcholilo v kalifornskom Anaheime.

Pády a vzostupy sprevádzali jej kariéru od polovice 60. rokov, keď po boku vtedajšieho manžela Ika Turnera okamžite zaujala vďaka megahitom ako Nutbush City Limits.

Najskôr sa musela vyrovnať s partnerovým násilím, ktoré ukončil rozchod v roku 1975, potom so stratou popularity. O to bombastickejšie vyznel jej návrat do absolútnej svetovej špičky po vydaní albumu Private Dancer začiatkom 80. rokov. Až do ukončenia koncertných aktivít patrila Tina Turnerová k najväčším koncertným "ťahákom" populárnej hudby vôbec, k čomu prispeli megahity ako napríklad Typical Male, The Best, Addicted To Love, Golden Eye, ale aj duety s Erosom Ramazzottim, či medzičasom zosnulým Barrym Whiteom.