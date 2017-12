Desmod chystá nový album

Bratislava 18. februára (TASR) - Po minuloročnom úspešnom albume Derylov svet chystá nitrianska skupina Desmod svoj ďalší, v poradí štvrtý titul.

18. feb 2004 o 12:49 TASR

Napriek vystúpeniam po celom Slovensku sú chlapci už teraz často zatvorení v skúšobni a usilovne na novom albume pracujú. Podľa speváka kapely Kulyho by sa nahrávať malo v apríli alebo máji. "Dúfam, že to všetko dobre dopadne a bude minimálne taký dobrý ako ten predchádzajúci," hovorí líder skupiny, ktorá určite na prípravu Derylovho sveta v živote nezabudne. Poznamenala ju totiž "katastrofa". Kompletná nahrávka sa stratila z počítača, a tak celý album museli nahrať odznova. "Bolo to na infarkt a na prášky. Všetko sa to však nakoniec dobre vyriešilo a dúfam, že sa nám to už nikdy nestane," spomína dnes už s úsmevom Kuly.