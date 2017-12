O Aurela tento rok bojujú známe aj nové mená slovenskej hudby

BRATISLAVA 18. februára (SITA) - Veta Nech sa páči! je sloganom v poradí 3. ročníka udeľovania slovenských Grammy - Aurel 2003, ktorých držiteľov spozná slovenská verejnosť už 5. marca. Ako na dnešnej ...

18. feb 2004 o 15:20 SITA

BRATISLAVA 18. februára (SITA) - Veta Nech sa páči! je sloganom v poradí 3. ročníka udeľovania slovenských Grammy - Aurel 2003, ktorých držiteľov spozná slovenská verejnosť už 5. marca. Ako na dnešnej tlačovej besede povedal riaditeľ Slovenskej národnej skupiny Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu (SNS IFPI) Slavomír Olšovský, slogan "Nech sa páči!" má byť výzvou pre akademikov, aby hlasovali o kvalite na slovenskej hudobnej scéne. SNS IFPI, ktorá súťaž organizuje, zároveň vyzýva poslucháčov, aby kupovali slovenskú hudbu, lebo tá im podľa Olšovského najlepšie rozumie.

Najvýznamnejšie hudobné diela roka 2003 a celoživotný prínos pre slovenskú hudobnú kultúru ocenia 5. marca na slávnostnom udeľovaní 3. ročníka ceny Aurel 2003 v bratislavskom Istropolise. Víťazi jedenástich kategórií si sošky tučniaka Aurela preberú z rúk moderátora večera Vila Rozborila. Asistovať mu budú speváčky Jana Kirschner, Misha, Katarína Knechtová a Lucie Bílá, ktorá sa ako jediný český hosť predstaví v rámci programu aj v živom vystúpení. Popri Bílej si na scéne Istropolisu naživo zahrajú členovia Chiki liki tu-a, skupiny Desmod, Horkýže Slíže, Jana Kirschner so skupinou a Zuzana Smatanová. Tá je zároveň spolu s Janou Kirschner a Katarínou Knechtovou nominovaná na Aurela 2003 za ženský spevácky výkon. O sošku tučniaka Aurela sa v mužskej kategórii spevákov uchádza Mário "Kuly" Kollár, Ivan Tásler a Miroslav Žbirka.

O cenu za najlepší výkon hudobnej skupiny sa uchádzajú Desmod, IMT Smile a No Name. Najlepšieho inštrumentalistu vyberú akademici medzi Petrom Bičom, Marcelom Buntajom, Erichom "Bobošom" Procházkom a Oskarom Rózsom. Na Aurela za objav roka 2003 sú okrem Smatanovej nominované skupiny Chiki liki tu-a a Veneer. Medzi najlepšími piesňami minulého roka figurujú 2 líšky Richarda Müllera, Kým stúpa dym IMT Smile, Láska moja od Elánu, Na čiernom koni Jany Kirschner a pieseň skupiny Peha - Naoko spím. Hudobná akadémia vyberie najlepší album medzi albumami IMT Smile (IMT Smile), Light (Veneer) a Veci, čo sa dejú (J. Kirschner). O Aurela za najlepší videoklip bojujú režiséri Michal Kožuch (Posledná, skupina Desmod), Marek Kuboš a Juraj Lehotský (Prvá, No Name), Vladimír Balko (Vráť trochu lásky...2003, G8) a Martin Štelbaský (Zostať smieš, Nize & Slow, Helicó). Medzi vybranými najlepšími autormi obalov minuloročných albumov je Broňa Brtáňová (skupina Home Made Mutant, obal albumu High Voltage Resistance), Igor Derevenec (Chiki liki tu-a, Choďte sa hrať pred vlastný vchod), Martin Migaš a Jaroslav Vaľko (Peha, Experiment) a Branislav "Brniak" Ivanič s Michalom "Tankerom" Tankovičom (Desmod, Derylov svet). O Aurela za najlepší producentský výkon v roku 2003 sa uchádza Maroš Hečko (skupina Wedding Band, album Na československom žúre), Juraj Kupec s Gajom Kurucom (G8, Vráť trochu lásky...2003) a Oskar Rózsa za produkciu albumu ...grooved... od skupiny Boboš & Frozen Dozen. Akademici nominovali na Aurela za najlepší zvukový záznam roka 2003 Jána Došeka za album IMT Smile od skupiny IMT Smile, Juraja Kupca (Veci čo sa dejú, J. Kirschner) a Milana Tökölyho (Short Stories, Barflies). Dvanástu cenu - Aurela za celoživotný prínos pre hudobnú kultúru SR odovzdá Juraj Bartoš, ktorý bol už tretíkrát zvolený za prezidenta Rady Cien SNS IFPI.

Aurela 2003 ponúkne divákom v priamom prenose televízia Markíza. Produkciu a dramaturgiu podujatia zabezpečuje Produkčný dom Forza. Podľa dramaturga večera Pavla Danišoviča divákom prinesú prekvapenia

nielen ceny, ale aj scéna, na ktorej ich udelia. Jej autor Marek Hollý ponúkne publiku v Istropolise i pred televíznymi obrazovkami hru s plazmovými obrazovkami. Réžie večera sa tradične ujal Vlado Balko.