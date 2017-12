Brit Awards 2004 - prekvapenia sa nekonali, zvíťazilo retro a istoty

Udeľovaniu hudobných cien Brit Awards, ktoré sa konalo v utorok večer v Londýne, dominovali The Darkness. Skupina, ktorá znie a vyzerá akoby vypadla z osemdesiatych rokov, na konci trojhodinovej šou držala v rukách tri sošky.

19. feb 2004 o 0:00 Oliver Rehák

Úspešní The Darkness - potvrdenie teórie o veľkej nostalgii za hudobnou minulosťou. FOTO - REUTERS





„Je to naozajstné privilégium, významná pocta a skutočný úspech. Musím povedať, že sme asi najlepšou britskou skupinou," vyhlásil líder Darkness Justin Hawkins po zisku ceny za najlepší album, skupinu roka a najlepší rockový koncert. Nablýskaný retro glamrock v podaní Darkness spôsobil medzi fanúšikmi hystériu - za necelý polrok sa len na území Veľkej Británie predalo 1,2 milióna kópií ich debutového albumu Permission To Land.

Víťazi dvoch hlavných kategórií, Dido a Daniel Bedingfield, sa na slávnostnom večeri nezúčastnili. Dido dala prednosť koncertu v rámci svetového turné, no poslala fanúšikom videoďakovačku, v ktorej sa vyjadrila, že je dvoma cenami „vcelku prekvapená". Horšie dopadol Bedingfield. Dvadsaťštyriročná mužská hviezdička, ktorú ocenili za debutový popový album Gotta Get Through This, sa v čase ceremoniálu nachádzala na rodnom Novom Zélande, kde si lieči zlomeniny po autonehode, a tak sa s ním moderátorka Cat Deeleyová pokúsila dohovoriť telefonicky. Sériu krátkych spojení, počas ktorých sa obe strany nepočuli, zavŕšil Bedingfield slovami, ktoré vzbudili hromadný smiech publika: „Nepočujem nič z toho, čo mi hovoríte. Chcem len povedať, že všetkým ďakujem. Môžem to spraviť?"

Namiesto domácich víťazov tak museli naživo vystúpiť ich mimobritskí kolegovia Beyonce Knowlesová a Justin Timberlake. Knowlesová, ovešaná diamantmi v hodnote vyše štvrť milióna libier, spôsobila rozruch, keď jej tanečný partner vyšiel na pódium v trenírkach s britskou zástavou. V opačnom zmysle prekvapil seriózne odetý Timberlake, ktorý nakoniec odišiel s dvoma cenami. „Sú jediným dôvodom, prečo som sa tu objavil," povedal najlepší zahraničný hudobník pri dekorovaní skupiny Duran Duran. Hviezdy britskej hudby 80. rokov minulého storočia získali špeciálnu cenu za významný prínos do hudby (zhodou okolností približne v tom čase znela z obrazovky jednej slovenskej televízie ich slávna bondovka A View to a Kill).

Zatiaľ čo dvojnásobné víťazstvo zaznamenala aj mladá gitarová formácia Busted, progresívnejšia hudba neuspela. Kým Davidovi Bowiemu a skupinám Radiohead, Blur a Muse sa napriek nomináciám nedávalo veľa šancí, kreatívny hip-hop mladíka Dizzee Rascala, ktorý predviedol na rešpektovanom debutovom albume Boy in da Corner, obišiel napriek trom nomináciám naprázdno.

Keďže o víťazoch niektorých kategórií rozhodujú aj poslucháči rádií a čitatelia odborných časopisov, Brit Awards do väčšej miery odrážajú kvalitu než americké Grammy. Aj v zrkadle britskej hudby minulého roka však stále vidno najmä to, čo masovo presadzujú veľké vydavateľstvá.

Víťazi Brit Awards 2004

(hlavné kategórie)

Najlepší spevák

Daniel Bedingfield

Najlepšia speváčka

Dido

Album roka

The Darkness - Permission to Land

Najlepšia skupina

The Darkness

Najlepšia skladba

Dido - White Flag

Objav roka

Busted