Cher bude po prvý raz koncertovať v Maďarsku

Budapešť 20. februára (TASR) - Americká diva populárnej hudby a filmová herečka Cher sa v rámci rozlúčkového svetového koncertného turné predstaví 2. ...

20. feb 2004 o 10:03 TASR

Budapešť 20. februára (TASR) - Americká diva populárnej hudby a filmová herečka Cher sa v rámci rozlúčkového svetového koncertného turné predstaví 2. júna vôbec po prvý raz v Maďarsku. Dejiskom jej budapeštianskeho koncertu bude hala Sportaréna.

Začiatky viac ako 30-ročnej kariéry umelkyne siahajú až do polovice 60. rokov, keď spoločne s vtedajším, medzičasom zosnulým, partnerom zažiarila na nielen americkej scéne populárnej hudby ako súčasť dua Sonny and Cher.

Začiatkom 70. rokov nastúpila Cher sólovú dráhu, v rámci ktorej sa opakovane objavila na čelných pozíciách hitparád. Od osemdesiatych rokov si úspešne vyskúšala aj filmový kumšt. Za stvárnenie vedľajšej úlohy vo filme Silkwoodová (1983) figurovala medzi kandidátkami na Oscara a získala Zlatý glóbus, za kreáciu v Maske (1985) režiséra Petera Bogdanovicha si odniesla cenu z MMF v Cannes a za hlavnú úlohu vo filme Pod vplyvom splnu (1987) jej udelili Oscara.

Jej vlaňajšia kolekcia dvoch kompaktných diskov The Very Best of Cher sa v rebríčku Billboardu vyšplhala až na štvrtú priečku.

12 le im