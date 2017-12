Gibsonov film vyvolal aj vášnivú diskusiu o technike Kristovho ukrižovania

20. feb 2004 o 15:17 TASR

Jeruzalem 20. februára (TASR) - Okrem kontroverzie okolo údajného možného podnecovania k antisemitizmu vyvolal film Umučenie Krista aj diskusiu okolo techniky ukrižovania biblickej postavy.

Podľa vedcov skúmajúcich Bibliu a antropológov je pre nedostatok informácií o Ježišovom ukrižovaní nemožné opísať udalosť do detailov - tak, ako to urobil režisér filmu Mel Gibson.

Ukrižovanie je ťažiskom filmu, ktorý má mať v USA premiéru 25. februára - na Popolcovú stredu.

Ľudia, ktorí snímku už zhliadli, tvrdia, že v detailoch prijíma štandardné kresťanské obrazy: Ježiš je pripútaný k latinskému krížu v tvare písmena T s miernym horným presahom vertikálneho brvna, jedným klincom je pribitý cez obe nohy a po jednom klinci cez dlane.

V decembrovom e-maile agentúre Associated Press Gibson napísal, že veľmi veľa študoval, aby rozšíril relatívne skromný opis ukrižovania v štyroch evanjeliách.

"Konzultoval som s veľkým počtom teológov, vedcov, kňazov a autorov duchovnej literatúry. Film je verný evanjeliám, ale musel som doplniť veľa podrobností - napríklad spôsob, akým Ježiš niesol kríž, alebo či klince prešli cez dlane alebo cez jeho zápästia. Keďže experti si vzájomne odporovali, zostal som odkázaný na moje vlastné zdroje, aby som posúdil rôzne argumenty a rozhodol sa sám," napísal Gibson.

Niektorí vedci dokonca tvrdia, že otázne sú aj všeobecne uznávané charakteristiky ukrižovania ako tvar kríža a použitie klincov.

James F. Strange, profesor náboženských štúdií na univerzite v Tampe, uviedol, že židovský historik Josephus Flavius, žijúci v 1. storočí nášho letopočtu, poskytol len všeobecné informácie - pravdepodobne preto, lebo ukrižovanie bolo v tom čase takým častým javom, že uvádzanie podrobností sa mu zdalo byť nadbytočné.

Ukrižovanie bolo po prvý raz použité v 5. storočí pred naším letopočtom a nasledujúcich osem storočí bolo veľmi využívanou formou popravy v Ázii, Európe a Afrike, povedal izraelský antropológ Joe Zias. V závislosti od techniky smrť mohla byť rýchla, alebo zomieranie mohlo trvať aj celé dni.

"Ak ľudí zavesíte za ruky a ich nohy necháte voľné, zabijete ich do hodiny. Ak ich zavesíte tak, že nemôžu vydýchnuť, zomrú v priebehu pár minút," povedal.

Otázka, či bol Ježiš ku krížu priklincovaný alebo len priviazaný, zostáva podľa Ziasa záhadou. "Neexistuje vôbec žiaden dôkaz, že jeho nohy boli priklincované. Evanjeliá hovoria len to, že bol ukrižovaný," dodal.

Zias kritizoval Gibsonov film za prijímanie štandardnej verzie o troch klincoch. Pripomenul pokusy na mŕtvolách, ktoré katolícka cirkev robila v stredoveku a ktoré ukázali, že ľudia visiaci s klincami cez ruky za relatívne krátky čas spadnú na zem.

Podľa evanjelií Ježis na kríži zomieral tri až šesť hodín. "Je to ďalšie v rade ukrižovaní. Ľudia, ktorí tieto veci študujú, im rozumejú. Ale Gibson ich vo svojom filme ignoroval," skonštatoval Zias.

John Dominic Crossan, bývalý profesor náboženských štúdií DePaul University v Chicagu, so Ziasom súhlasí v tom, že o Ježišovej poprave sa toho vie málo.

"Raní kresťania verili, že Ježiš bol ku krížu priklincovaný. Neexistuje však žiaden dôkaz," povedal. Z jedinej objavenej kostry ukrižovanej osoby vyplýva, že bol k priečnemu brvnu priviazaný za ruky, pričom každá z nôh bola priklincovaná samostatne cez holennú kosť. Crossan však dodal, že pre ukrižovanie neboli stanovené štandardné postupy. "Jedinou spoločnou črtou rôznych typov ukrižovania je sadizmus," povedal.

Aj typ kríža, na ktorom Ježiš skončil, je podľa Crossana otázny. Je známe, že Rimania v prvom storočí n. l. používali oba druhy - latinský, známy z kresťanskej ikonografie, ako aj v tvare písmena T, bez vertikálneho presahu.

Všetky štyri evanjeliá sa zhodujú, že na kríž s Ježišom bol pripevnený nápis, ktorým bol výsmešne označený za "židovského kráľa". Tvrdenie o nápise má podľa Crossana zmysel, keďže účelom ukrižovania bolo varovať ľudí odkazom na konkrétny zločin.

Dve z evanjelií uvádzajú, že nápis bol pripevnený nad Ježišom. To by posilnilo argumentáciu pre latinský kríž, ktorý poskytuje miesto nad hlavou odsúdenca. Ďalšie dve evanjeliá však nekonkretizujú, kde bol nápis. Písomné varovanie "mu mohli rovnako ľahko zavesiť na krk," povedal Crossan.

Podľa Crossana isté nie je ani to, či kríž, na ktorý zavesili Ježiša, bol na miesto popravy prinesený - či už samotným Ježišom alebo Šimonom z Cyrény, ako uvádzajú tri evanjeliá. Možné je aj to, že zvislá časť kríža zostávala trvalo vsadená do zeme na Golgote a odsúdenci na miesto popravy niesli len priečne brvná. "Jednoducho to nevieme. Ani ako to bolo vo všeobecnosti a ani v prípade Ježiša," uzavrel Crossan.