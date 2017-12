Druhé oficiálne turné kapely No Name odštartuje v polovici marca

20. feb 2004 o 15:41 TASR

Bratislava 20. februára (TASR) - Bez špeciálnych požiadaviek, ktorými sú však známi najmä zahraniční interpreti, sa zaobíde na pripravovanom česko-slovenskom turné skupina No Name.

Slovenská časť v poradí druhého oficiálneho turné kapely sa začína 15. marca v Prešove a skončí 30. marca v Košiciach. Počas dvoch týždňov pritom chlapci vystúpia v športových halách jedenástich slovenských miest. Ich fanúšikovia sa počas 120-minútového programu môžu tešiť na skladby z nového albumu Slová do tmy, ale nebudú chýbať aj najznámejšie tituly z predchádzajúcich albumov. Atmosféru koncertov dotvorí live projekcia na dvoch plátnach a svetelné efekty s pyrotechnikou. Hosťom No Name bude na Slovensku kapela Babylon. "Majú síce dvakrát viac rokov ako my, ale sú to muzikanti srdcom, dušou aj telom," povedal dnes na tlačovej konferencii Igor Timko, ktorého vraj dosť sklamal prístup niektorých začínajúcich mladých kapiel. "Ponúkli sme im šancu. Nikto z nich ju však nechcel využiť tým spôsobom, ako kedysi my. Ponúkli sme ubytovanie s tým, že náklady si budú hradiť sami a koncertovať budú zadarmo. Reakcia mladých interpretov však bola, ďprepáčte, ale ja mám kapelu a nikto z nich nebude hrať za menej ako dve tisíc korún na koncertď. My sme v začiatkoch hrali aj za stravu, či cestu. Neviem, možno sa za tých päť rokov situácia zmenila," pozastavil sa nad prístupom niektorých hudobných nováčikov Timko. Kapela už v týchto dňoch pracuje na dramaturgii koncertného programu. "Pôjde asi o 24-25 skladieb a vystúpenie chceme obohatiť, aby bolo pre ľudí zábavné a nešlo len o ďsuchéď odohratie repertoáru," hovorí basgitarista No Name Roman Timko. Počas turné nebudú chýbať autogramiády, či špeciálny No Name shop. "Už sa nevieme dočkať," teší sa kapela. Českú časť koncertnej šnúry odštartujú No Name 2. apríla.

