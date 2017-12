Marek Eben sa stal absolútnym víťazom českej televíznej ankety Týtý

21. feb 2004

Praha 21. februára (TASR) - Český moderátor a spevák Marek Eben sa s prehľadom stal absolútnym víťazom 13. ročníka českej ankety populárnych televíznych osobností Týtý 2003.

Eben získal cenu Týtý, zrkadielko od sochára Kurta Gebauera, aj v kategórii publicistiky, ale vďaka hlasom divákom bodoval vo viacerých kategóriách. Charizmatický Marek Eben dostal od divákov 37.410 hlasov, kým miláčikovia českých divákov, speváci Karel Gott a Lucie Bílá, dostali hlasov asi o tretinu menej.

Gott a Bílá v kategórii spevák/speváčka nedali v ankete Týtý konkurentom šancu. Lucie Bílá z pódia sály pražského hotela Hilton v priamom prenose Českej televízie ďakovala za 23.593 hlasov, nestarnúci Karel Gott za 24.159 hlasov.

Najpopulárnejší český spevák prejavil zmysel pre humor, keď so soškou v ruke poďakoval rodičom za to, že ako prví vycítili v jeho hlase "určité napätie". "Otec si to vysvetlil po svojom a chcel, aby som sa stal elektrikárom," poznamenal Gott v narážke na svoju pôvodnú profesiu.

Najobľúbenejšou televíznou reláciou roku 2003 sa v ankete Týtý stalo Tele-tele, najobľúbenejším moderátorom spravodajských relácií Pavel Zuna, jednotkou medzi športovými komentátormi je Robert Záruba, najlepším moderátorom v kategórii zábavných relácií Vladimír Hron, v kategórii súťažných relácií u divákov najlepšie zabodoval moderátor Vladimír Čech.

Medzi hercami patrí cena Týtý Viktorovi Preissovi. Odovzdala mu ju osobne bývalá prvá dáma ČR Dagmar Havlová. Medzi herečkami najviac hlasov zozbierala Libuše Šafránková. Cenu Týtý za najlepší dabing získali Pavel Soukup a Valerie Zawadská.

Do dvorany slávy, ktorá je jedinou kategóriou, o ktorej nerozhodujú hlasy účastníkov ankety, ako osobnosť, ktorá sa zaslúžila o rozvoj televíznej tvorby, vstúpil maliar, výtvarník, scenárista a režisér animovaných rozprávok Zdeněk Smetana.

