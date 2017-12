Popularita v Čechách mení tváre

V poradí už trinásty, ale napriek tomu prelomový. Taký bol sobotňajší večer cien TýTý, diváckych cien pre najobľúbenejšie tváre českej televíznej obrazovky. „Anketa ...

23. feb 2004 o 11:00 ĽUDO PETRÁNSKY

Marek Eben s cenami popularity. FOTO - ČTK

V poradí už trinásty, ale napriek tomu prelomový. Taký bol sobotňajší večer cien TýTý, diváckych cien pre najobľúbenejšie tváre českej televíznej obrazovky. „Anketa TýTý má neobmedzenú životnosť," tvrdil dlhoročný režisér priameho prenosu Ivo Paukert, ktorý tohto roku odovzdal štafetu Františkovi Polákovi. Hoci sa zdalo, že sa súťaž vyčerpáva, zmena hlasovacieho systému dala Paukertovi za pravdu. Pribudlo druhé kolo - a po tom, čo sa zverejnili nominácie od čitateľov časopisu Televize, strhla sa „esemesková" hlasovacia smršť.

„Vďaka mobilným telefónom do hry o držiteľoch TýTý očividne vstúpila mladšia generácia, ktorá má iný vkus a iných favoritov," povedala šéfredaktorka Televize Daniela Kupsová. V praxi to znamenalo niekoľko prekvapení. Zakrivené zrkadlo z dielne Kurta Gebauera tohto roku po prvý raz získali herci Viktor Preiss a Libuše Šafránková. Prestrih na niekoľkonásobnú výherkyňu v tejto kategórii Jiřinu Bohdalovú patril v tej chvíli asi k najzábavnejším. Kyslejšiu tvár by ste v sobotu v pražskom hoteli Hilton nenašli.

Herečka Veronika Žilková prevzala ocenenie za tvorcov víťazného programu Tele tele a premiéru mal aj Vladimír Hron, ktorý získal cenu pre najlepšieho moderátora zábavných programov. Naopak, absolútnu popularitu spred dvoch rokov si zopakoval Marek Eben, ktorý nazbieral vyše 37-tisíc hlasov z celkového počtu 220-tisíc hlasujúcich.

Zemetrasenie obišlo spevákov. Karel Gott v novom imidži s briadkou ocenil, že sa vie presadiť aj v čoraz kvalitnejšej konkurencii a Lucie Bílá sa priznala, že aj sobotňajší deň brala ako každý iný. „Ráno som sa zobudila, umyla si vlasy a oholila nohy," nenútene povedala Bílá, ktorá sa na TýTý objavila so svojím novým priateľom Václavom Bártom. Večer však už po dvanásty ráz držala v rukách TýTý, a to urobilo zo všedného dňa príjemnosť.

Osvedčená moderátorská dvojica Jiřina Jirásková a Aleš Cibulka nevtieravo prešli takmer dvojhodinovým priamym prenosom a do Dvorany slávy porota uviedla sedemdesiatosemročného výtvarníka, scenáristu, režiséra a tvorcu animovaných filmov Zdeňka Smetanu. Ten je podpísaný pod večerníčkami Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček, Štaflík a Špagetka, Malá čarodějnice a Kubula a Kuba Kubikula.

Marek Eben: Pri popularite zostávam opatrný

Absolútnym víťazom trinásteho ročníka ankety populárnych osobností televíznej obrazovky sa stal MAREK EBEN (1957). Po minuloročnej odmlke, keď žezlo popularity uchopil Karel Gott, sa na výslnie dostal opäť charizmatický moderátor, textár, spevák a herec.

Ako sa vám páči repríza na vrchole diváckej popularity?

„Priazeň ma, samozrejme, teší, ale cenou je zakrivené zrkadlo, takže zostávam opatrný."

Aj pri dlhoročnej priazni?

„Samozrejme, všetkým, čo mi poslali hlasy, ruky bozkávam, a tým, čo mi poslali hlasy prostredníctvom esemes zase prsty. Ale už o rok sa tieto ruky a prsty môžu rozhodnúť inak."

Vaša popularita vám dokonca priniesla pred rokom aj úvahy nad kandidatúrou na prezidenta na ČR. Čo vy na to?

„Vtedy som zostal pokojný a ustál som tom. Dnes je to už len úsmevné obzretie."

Boli ste dlhoročným moderátorom TýTý. Ako sa vám pozdáva úroveň z tohto hľadiska?

„Myslím, že rozdiel medzi pani Jiráskovou a Alešom Cibulkom bol vyvážený v humore i generačnom napätí."

Zdá sa, že nad vami bdie láskavá ruka osudu. Stojí nad vami anjel strážny?

„Sú aj situácie, o ktorých máte pocit, že vyznievajú zle. Neskôr zistíte, že vám priniesli veľa dobrého. Človek tým, že nevidí dopredu, nedokáže veci predvídať."

Uľahčuje to život?

„Keď moja žena ochrnula, nikdy sme to nebrali ako krivdu. Dnes po sedemnástich rokoch človek zistí, že získal úplne iné kvality, ku ktorým by sa možno nedostal." (pet)

Ceny TýTý za rok 2003