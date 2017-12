Cliff Richard predal v Británii najviac singlov

23. feb 2004 o 8:30 TASR

Londýn 23. februára (TASR) - Viac ako 45 rokov po začiatku svojej kariéry má britský spevák Cliff Richard (63) dôvod na malú oslavu. Žiadny iný umelec ani skupina nepredali vo Veľkej Británii v ostatných 50 rokoch toľko singlov ako on.

Ako dnes uviedla televízna stanica Channel 4 vo svojom programe The Ultimate Pop Star, Richard, ktorý mal v Británii takmer 50 hitov v prvej dvadsiatke hitparád, predal na ostrovoch skoro 21 miliónov singlov.

Dokonca aj také hviezdy ako Beatles a Elvis Presley ťahajú za kratší koniec. Beatles predali 20.799.632 singlov - o 170.000 menej ako Richard. Tretí Elvis Presley má na svojom konte 19.294.118 predaných singlov.

Na ďalších miestach v top 10 skončili podľa údajov Channel 4 Madonna, Elton John, Michael Jackson, Queen, ABBA, Paul McCartney a David Bowie.

Cliff Richard, občianskym menom Harry Webb, začal svoju kariéru v roku 1958 hitom Move It. So svojou skupinou Drifters, neskôr premenovanou na The Shadows, vtlačil pečať predbeatlesovskej scéne populárnej hudby v Británii. V roku 1995 ho kráľovná Alžbeta II. povýšila do rytierskeho stavu. Na toto leto pripravuje spevák v Británii sériu open air koncertov.