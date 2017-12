Modelka by sa chcela vydať za Michaela Jacksona

BRATISLAVA 23. februára (SITA) - Istá francúzska 20-ročná modelka, ktorá vo svojich 13 rokoch stretla Michaela Jacksona tvrdí, že majú ,,zvláštny vzťah". V televízii prezradila, že ho má veľmi rada a ...

23. feb 2004 o 13:52 SITA

BRATISLAVA 23. februára (SITA) - Istá francúzska 20-ročná modelka, ktorá vo svojich 13 rokoch stretla Michaela Jacksona tvrdí, že majú ,,zvláštny vzťah". V televízii prezradila, že ho má veľmi rada a aj on ju. ,,Medzi nami je niečo zvláštne. Bozkávali sme sa. Viac vám nepoviem, je to naša súkromná vec," dodala mladá dievčina. Keď sa jej novinári spýtali, či by s Michaelom Jacksonom strávila noc na jeho ranči Neverland odpovedala, že už raz u neho spala, ale k ničomu nedošlo, lebo pozerali film. Modelka by vraj určite prijala jeho ponuku na sobáš.