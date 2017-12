Speváčka Misha je adoptívnou mamičkou 9-ročného Afričana

Bratislava 23. februára (TASR) - Speváčka Misha sa stala adoptívnou mamičkou 9-ročného afrického chlapca Gabriela.

23. feb 2004 o 16:43 TASR

Slovenskú Zlatú slávicu nenechal osud tejto siroty z Nairobi ľahostajnou a pred niekoľkými dňami sa zapojila do projektu Adopcia afrických detí - projekt pomoci na diaľku. Mesačne bude na vzdelanie Gabriela Onyanga prispievať sumou 800 korún. "Pošlem mu peniaze a on už o mesiac môže nastúpiť do školy," teší sa Misha, ktorá si svojho zverenca vybrala na internetovej stránke projektu. "Je tam veľa detí a všetky by podporu potrebovali. Tento chlapček je ale sirota a pani, ktorá sa o neho stará mu nedokáže zabezpečiť školu. Keď mu to ja umožním, môže sa naučiť písať, čítať a v budúcnosti nájsť prácu," vysvetľuje Misha, prečo sa rozhodla podporiť tohto chlapca. Či sa s malým Gabrielom v ďalekej Afrike aj niekedy osobne stretne zatiaľ nevie. "Neviem, uvidíme, ale myslím si, že tieto návštevy sú skôr pre ľudí, ktorí sú veľmi bohatí a môžu si to dovoliť zaplatiť. Ja veľmi bohatá nie som, hoci príspevok zvládnem. Myslím, že mi postačí, keď si s ním budem písať a keď mi napríklad oznámi aké mal vysvedčenie," dodáva s úsmevom "adoptívna mamička".