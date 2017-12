S Miloslavom Šimkom sa prišli rozlúčiť stovky jeho divákov

23. feb 2004 o 18:00 TASR

Praha 23. februára (TASR) - Stovky občanov sa dnes prišli v Prahe rozlúčiť s legendou českej politickej satiry, Miloslavom Šimkom, ktorý zomrel minulý týždeň vo veku nedožitých 64 rokov.

Do kostola sv. Antonína na Strossmayerovom námestí v Prahe 7 prišli okrem rodiny aj viaceré osobnosti českej kultúry. Medzi smútočnými hosťami nechýbal český minister kultúry Pavel Dostál. Na čestnej stráži stáli pri rakve českí skauti, medzi ktorých Šimek celý život chodil.

Najmenej 200 ľudí, ktorí sa do chrámu nezmestili, postávali počas smútočného obradu pred kostolom. Mnohé ženy neskrývali slzy dojatia. Po kremácii budú telesné pozostatky českej legendy uložené do rodinnej hrobky.

Kňaz a rodinný známy Alois Kánský ocenil zásadovosť a morálne kvality Miloslava Šimka, ktorý s manželkou Magdalenou žil v spoločnom manželstve 42 rokov a vychoval tri deti. Podľa farára Šimek ako katolík nebol vzorným kresťanom podľa obrazu cirkvi, napríklad, nenavštevoval kostol pravidelne, ale v práci aj v súkromí bol vzorom poctivosti a teraz "stojí pred bránami nebeskými".

Šimek spolu so Zuzanou Bubílkovou "dominantným spôsobom ovládli politickú satiru v Českej republike," poznamenal kňaz na margo jedenásťročnej spolupráce tejto dvojice. Výsledkom spolupráce boli relácie S politikmi netancujem vysielané v Českej televízii a neskôr na TV Nova pod názvom Politické harašenie, alebo S politikmi stále netancujeme.

K smútočným hosťom sa prihovorila aj Zuzana Bubílková a zdôverila sa, že slzy v očiach má už týždeň. Spoluprácu s legendou, ktorej prácu ako herca a humoristu spoznala ešte ako dieťa, Bubílková vysoko ocenila. Svojmu partnerovi je vďačná aj za to, že ju na začiatku ich spolupráce bránil pred útokmi.

"Mnohým ľuďom som sa nezdala byť vhodnou partnerkou Miloslava Šimka. Bránil ma, keď ma mnohí chceli vymeniť, keď sa na mne kritika vyzúrila," poďakovala Bubílková v kostole.

Bývalá moderátorka politických televíznych debát pochádza z Moravy, ale od detstva žila s rodičmi na Slovensku. V dobe delenia federácie čelila kritike zo Slovenska, že je málo slovenská. Neskôr obdobnú kritiku musela znášať aj v ČR, kde jej, podľa jej slov, vytýkali, že je málo česká.

Partnerovi Miloslavovi Šimkovi dnes Bubílková podporu vrátila, keď v prejave k smútočným hosťom kritizovala sobotňajšie vyhlasovanie výsledkov ankety televíznych osobností Týtý. Šimek sa v nomináciách na cenu Týtý objavoval dlhé roky, ale v sobotu z pódia žiadna zmienka o Šimkovi nezaznela. A to aj napriek tomu, že v scenári pôvodne údajne bola. Podľa Bubílkovej je to pomsta ČT za to, že so satirickou reláciou "odišli" pred niekoľkými rokmi z ČT do televízie Nova.

"Zamrzelo ma, keď na Týtý si na pána Šimka nikto ani jednou jedinou vetou nespomenul, aj keď sme tam deväť rokov boli vždy nominovaní. Ale zo zákulisia viem, že tam tá spomienka mala byť, a viem, že na poslednú chvíľu bola vyškrtnutá. Údajne to bola pomsta za to, že sme odišli z Českej televízie," uviedla.

Posledná rozlúčka s Miloslavom Šimkom neprebiehala ako bohoslužba. Zaznelo iba o hovorené slovo, varhany a piesne Jiřího Grossmanna a Petra Spáleného

"Bohoslužby sme sa vzdali, pretože predpokladáme, že úplná väčšina hostí z radov verejnosti nebude mať ani poňatie o klasickej omši," objasnil kňaz dôvody, prečo po dohode s rodinou upustil od klasického cirkevného obradu.

(spravodajca TASR Bohdan Kopčák) juh