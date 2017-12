Londýn si vypočul stratený album The Beach Boys

Aj popmusic je opradená mýtmi a legendami. Jednu z nich cez víkend odbúral bývalý líder kalifornskej skupiny ...

24. feb 2004 o 9:00 PETER BÁLIK

Brian Wilson. FOTO - REUTERS





Aj popmusic je opradená mýtmi a legendami. Jednu z nich cez víkend odbúral bývalý líder kalifornskej skupiny Beach Boys Brian Wilson. Podľa mnohých rockových encyklopédií génius populárnej hudby predstavil v londýnskej sieni Royal Festival Hall tridsaťsedem rokov starý, ale nikdy nevydaný album Smile.

Legendárna nahrávka mala pôvodne vyjsť v roku 1967 ako odpoveď na beatlesáckeho Seržanta Peppera. Dvadsaťštyriročný Wilson sa však pre užívanie zakázaných psychedelických látok nervovo zrútil, album nedokončil a k plnohodnotnému životu sa vrátil až koncom osemdesiatych rokov. Medzitým sa Smile stal najznámejším nevydaným albumom v dejinách populárnej hudby. Zrevitalizovaný Wilson sa k starým páskam vrátil pred niekoľkými mesiacmi a za pomoci pôvodného textára Van Dyka Parksa nahrávku dokončili a pripravili na vydanie.

Smile mal byť pôvodne konceptuálnym albumom, pojednávajúcim o dvoch témach - o historickej expanzii Ameriky a znečisťovaní prírody. The Beach Boys začínali ako rokenrolová skupina s bohatými vokálmi, spievajúca o plážach, slnku, kalifornských dievčatách a surfovaní. Vďaka albumu Pet Sounds z roku 1966 sa posunuli bližšie k progresívnemu psychedelickému rocku. Mnoho vtedajších kritikov prirovnávalo Wilsona k Mozartovi alebo Beethovenovi. Mladý excentrický skladateľ nechal počas nahrávania Smile naniesť do štúdia piesok, aby hudobníci cítili, že sa nachádzajú pri oceáne. Počas prác na piesni Fire vraj museli nosiť požiarnické oblečenia a dokonca ich nútil hrať na zeleninu!

Smile mal definovať éru psychedelického rocku, jeho tvorcu však nakoniec pohltil natoľko, že sa jednoducho zbláznil. Podľa najbližších priateľov Brian veľmi ťažko znášal argument, že sa mu už nikdy nepodarí prekonať Pet Sounds, ktorej poklonu zložilo aj skladateľské duo Lennon a McCartney.

Niektoré z pesničiek z nahrávania ako Good Vibrations, Heroes and Villains a Surf's Up sa stali veľkými hitmi, ale album nebol nikdy skompletizovaný a firma nakoniec pásky odložila do trezoru. The Beach Boys aj s občasnými návratmi Wilsona do skupiny pokračovali ďalej, ale ich hudba za veľa nestála. Jeden z hudobných kritikov a znalcov skupiny Alexis Petridis napísal: „Očakávania po Pet Sounds boli také veľké, že album nemal šancu, aby ich prežil."