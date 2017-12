MoMA v Berlíne videlo 11 000 ľudí za dva dni

BERLÍN - Výstava jedného z najslávnejších múzeí sveta, newyorského Museum of Modern Arts (Múzea moderného umenia), ktorú v piatok otvorili v berlínskej Neue Nationalgalerie (Novej národnej galérii), prilákala za prvé dva dni 11-tisíc návštevníkov. Len ...

24. feb 2004 o 10:00

Bronz francúzskej umelkyne Aristide Maillol (1861-1944) oproti ďalším exponátom MoMA v Berlíne. FOTO - REUTERS





BERLÍN - Výstava jedného z najslávnejších múzeí sveta, newyorského Museum of Modern Arts (Múzea moderného umenia), ktorú v piatok otvorili v berlínskej Neue Nationalgalerie (Novej národnej galérii), prilákala za prvé dva dni 11-tisíc návštevníkov. Len v sobotu prišlo podľa údajov organizátorov takmer 6000 ľudí, v nedeľu to bolo podobné. Pred sklenou budovou galérie sa v piatok vytvorili dlhé rady, čakalo sa vyše hodiny. Do devätnásteho septembra tu bude vystavených približne dvesto diel vrátane obrazov Pabla Picassa, Vincenta van Gogha a Andyho Warhola. Výstava potrvá do 19. septembra.

Ako sa pri takejto udalosti dalo očakávať, výstava bola sprevádzaná mohutným marketingom. Nemecké denníky však minulý týždeň kritizovali okolnosť, že televízia ARD dala priestor novinárke, „ktorá výstavu ospevovala", ako anonymnej nezávislej expertke bez toho, aby uviedla, že ide o tlačovú tajomníčku výstavy. (eg)