Ivan Tásler už nemá chuť riešiť veci, viac má chuť robiť

Bratislava 24. februára (TASR) - Nie je to tak dávno, čo líder IMT Smile Ivan Tásler do sveta vyhlasoval, že "má svoj život a nechce, aby sa niekto pozeral ...

24. feb 2004 o 12:00 TASR

Bratislava 24. februára (TASR) - Nie je to tak dávno, čo líder IMT Smile Ivan Tásler do sveta vyhlasoval, že "má svoj život a nechce, aby sa niekto pozeral ako sa objíma so svojou frajerkou a ešte k tomu ho aj fotografoval". Narážal tak na záujem médií o jeho vzťah k moderátorke Vere Wisterovej.

V poslednom čase však Ivan, ktorý zväčša s médiami nerád debatoval a tobôž nie o súkromní, zmenil svoj prístup a s Verou fotografom dokonca ochotne pózujú. A tak sa natíska otázka, čo sa zmenilo? "Nič sa nezmenilo. Len... už nehrám a nerobím to všetko prvý rok, je to už nejaký čas. Už som aj rebeloval aj sa nezúčastňoval akcií, aj sa hádal aj nehádal, alebo neviem, ako to celé nazvať. V tejto chvíli mám viac chuť robiť, ako riešiť nejaké veci. Ísť si svojou cestou a to, čo robím, posúvať ďalej na trošku vyššiu úroveň. Mám pocit, že sa mi to darí, a to ma na tom celom teší," tvrdí Tásler, ktorého vraj viacerí v tejto súvislosti upodozrievali z premysleného ťahu. Ako však tvrdí, mnohých fotografov napríklad už pozná osobne a zdraví sa s nimi na ulici. "Už mi to nepripadá, že by ma mal niekto pristihnúť. Všetci ľudia tu v podstate o sebe všetko vedia, neviem, čo bulvárnejšie by ešte mali vedieť," vysvetľuje so smiechom. Líder IMT Smile, ktorá onedlho vyráža na česko-slovenské turné dokonca nešetrí uznaním svojich kolegov z brandže. "Existuje tu veľa hudobných smerov, veľa ľudí. V tom je originalita národa, je tu silná hip-hopová scéna, metalová a tak ďalej. Keď bol napríklad Senzus na Slávikovi niektorí pískali. Na druhej strane, ja som to tiež robil, keď som bol mladý chalan, ale teraz vidím, že Senzus nemá ľahký život. Títo chlapci hrajú celú noc a tých peňazí nie je až tak veľa. Robia to, čo najlepšie vedia a robia to, ja si myslím, že dobre, ľuďom sa to páči. Prvotný záujem je samotná zábava z hudby. Potom prídu aj peniaze, úspechy aj neúspechy. Samozrejme, že tak isto žijem normálny život a riešim klasické problémy od účtov cez hocičo, ale, že na chvíľu môžem odísť akoby niekam inam, samozrejme som to teraz trochu prehnal, ale to super, že sa to dá," uzatvára spevák.

TASR k správe vydáva zvukový záznam.