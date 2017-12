Najsledovanejšie programové tituly roku 2003

BRATISLAVA 24. februára (SITA) - Najsledovanejšie programové tituly roku 2003.

24. feb 2004 o 15:46 SITA

Zábavné relácie

Rebríček najsledovanejších relácií televízie Markíza v roku 2003 vedie silvestrovské vydanie zábavnej relácie Uragán, ktoré sledovalo 52,0 % divákov (2 210 000) pri trhovom podiele 66,5 %. Druhou najsledovanejšou zábavnou reláciou TV Markíza bol v minulom roku formát Olivera Andrassyho a Eleny Vacvalovej, Aj múdry schybí. Najsledovanejším vydaním tejto relácie bolo silvestrovské vydanie so sledovanosťou na úrovni 45,1 % so 61,2 %-ným podielom na trhu. Najlepšiu trojicu uzatvára stabilne vysoko sledovaná kvízová šou Milionár, kde bolo so sledovanosťou 44,6 % najsledovanejšie vydanie zo 14.11. 2003.

Relácia vysielanie sledovanosť počet divákov podiel na trhu

1. Uragán 31.12. 2003 52,0 % 2 210 000 66,5 %

2. Aj múdry schybí 31.12. 2003 45,1 % 1 915 000 61,2 %

3. Milionár 14.11. 2003 44,6 % 1 892 000 56,4 %

4. Miss 2003 26.04. 2003 43,2 % 1 833 000 58,4 %

5. Dereš 18.09. 2003 42,7 % 1 812 000 54,4 %

6. Svadba snov 25.10. 2003 41,6 % 1 766 000 54,8 %

Poznámka: V prehľade je uvedené len najsledovanejšie vydanie konkrétnej relácie.

Spravodajské relácie

Televízne noviny sú takmer od začiatku vysielania TV Markíza najsledovanejšou spravodajskou reláciou na Slovensku. Najsledovanejšími v roku 2003 boli Televízne noviny z 13. februára, ktoré sledovalo 51,4 % divákov pri bezkonkurenčnom až 81,1 % podiele na trhu. Priemerná sledovanosť Televíznych novín v roku 2003 bola 42 % pri 78,6 % podiele na trhu. Najsledovanejšie Športové noviny TV Markíza z 13. februára sledovalo 49 % televíznych divákov, pri trhovom podiele na úrovni 77,2 %. Priemerná sledovanosť Športových novín bola v minulom roku 39,9 % s priemerným podielom na úrovni 74,7 %.

Relácia vysielanie sledovanosť počet divákov podiel na trhu

1. Televízne noviny 13.02. 2003 51,4 % 2 183 000 81,1 %

2. Športové noviny 13.02. 2003 49,0 % 2 080 000 77,2 %

Poznámka: V prehľade je uvedené len najsledovanejšie vydanie konkrétnej relácie.

Publicistické relácie

Najsledovanejšou publicistickou reláciou v minuloročnom vysielaní TV Markíza bola Lampáreň z 29. decembra, ktorú sledovalo 22,4 % divákov. Hneď za ňou nasleduje investigatívna žurnalistika v podaní Paľby, ktorú sledovalo 22 % divákov pri viac ako 50 % podiele na trhu a trojku najsledovanejších publicistických relácií uzatvára Smotánka so sledovanosťou na úrovni 20,8 %.

Relácia vysielanie sledovanosť počet divákov podiel na trhu

1. Lampáreň 29.12. 2003 22,4 % 950 000 44,1 %

2. Paľba 03.09. 2003 22,0 % 935 000 50,7 %

3. Smotánka 13.07. 2003 20,8 % 881 000 34,3 %

4. Na telo 23.11. 2003 19,6 % 832 000 63,7 %

5. Sito 09.01. 2003 18,9 % 803 000 52,8 %

Poznámka: V prehľade je uvedené len najsledovanejšie vydanie konkrétnej relácie.

Filmy

V prvej desiatke najsledovanejších filmových titulov sa objavil len jeden z inej ako americkej produkcie. Bol to český film Vesničko má středisková so sledovanosťou 37,1 %, čím sa stal druhým nasledovanejším filmom na Markíze v minulom roku. Najviac divákov si pozrelo film Traja mušketieri, tretí najsledovanejší bol americký film Divoké kočky (Coyote Ugly).

Titul vysielanie sledovanosť počet divákov podiel na trhu

Traja mušketieri 06.01. 2003 40,1 % 1 702 000 54,3 %

Vesničko má středisková 29.12. 2003 37,1 % 1 576 000 49,2 %

Divoké kočky 11.10. 2003 36,5 % 1 550 000 51,5 %

Múmia 04.10. 2003 36,3 % 1 540 000 54,7 %

Stratený svet: Jurský park 25.01. 2003 35,8 % 1 519 000 49,7 %

Seriály

Sledovanosti seriálov vládli v minulom roku na Markíze európske tituly. Najsledovanejším seriálom bol nemecký Komisár Rex VII. s najväčšou sledovanosťou 36,1 % a hneď za ním skončila česká Nemocnica na okraji mesta po 20. rokoch, ktorej prvý diel sledovalo 34,2 % divákov.

Titul vysielanie sledovanosť počet divákov podiel na trhu

Komisár Rex VII. 16.02. 2003 36,1 % 1 533 000 46,3 %

Nemocnica na okraji mesta po 20. rokoch 26.10. 2003 34,2 % 1 453 000 49,1 %

Pasadena 18.05. 2003 30,9 % 1 311 000 41,3 %

Kobra 11 IV. 11.02. 2003 29,9 % 1 271 000 46,3 %

JAG VII. 09.10. 2003 29,6 % 1 255 000 51,6 %

Pohotovosť IX. 24.06. 2003 28,9 % 1 227 000 46,8 %

Poznámka: V prehľade je uvedená len najsledovanejšia časť konkrétneho seriálu.

Výsledky prieskumov sledovanosti ukazujú, že program TV Markíza má u televíznych divákov úspech a jeho sledovanosť doposiaľ nenašla na slovenskom televíznom trhu vážneho konkurenta. Je snahou televízie Markíza nesklamať priazeň divákov, a preto aj v roku 2004 pripravila do vysielania obľúbené vlastné relácie a eventy, pútavé akvizičné tituly i premiérovo vysielané seriály ocenené aj cenami Emmy či Zlatými glóbusmi.

Pavol Gmitter

PR manažér TV Markíza