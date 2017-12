U2 pre Batmana

25. feb 2004 o 15:30

LONDÝN - Gitarista The Edge, člen slávnej írskej skupiny U2, má pripraviť hudbu na ďalší televízny seriál o Batmanovi. Pritom U2, ktorí tento rok vydajú nový album, sa už v roku 1995 namočili do filmu Batman Forever, pre ktorý nahrali pieseň Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Z Batmana vyjde aj rovnomenný sountrack. (reuters)