V Bratislave vystúpia legendárni Living Colour

Bratislava 25. februára (TASR) - Do bratislavského klubu Babylon zavíta legendárna skupina Living Colour, ktorá sa fanúšikom predstaví 25. marca.

25. feb 2004 o 14:54 TASR

Gitarista Vermon Reid, bubeník Will Calhoun, spevák Corey Glover a basgitarista Doug Wimbish po rozpade v roku 1995 znovu spojili svoje sily, nakrútili nový album CollideOscope a pustili sa do koncertovania. Skupina Living Colour sa rozišla na vrchole svojej hviezdnej kariéry, keď každý z členov cítil, že sa chce vydať svojou vlastnou cestou. Will Calhoun cestoval po svete ako muzikant jazzových a rockových kapiel, prešiel Rusko, Austráliu či Maroko. Na svojich cestách často dostával otázku, kedy a či sa skupina dá znovu dokopy. "Bolo úžasné zistiť, že hudba, ktorú sme tvorili, dorazila tak ďaleko do sveta, a tak sa som sa začal zaoberať myšlienkou na návrat Living Colour," tvrdí hudobník.

Kvartet založený v roku 1984 vychádzal z tradície "čiernej" hudby siahajúcej od Chucka Berryho, Little Richarda po Jimiho Hendrixa. V priebehu svojej kariéry vydali 3 albumy, predali viac ako 4 milióny nosičov, získali dve Grammy a dvakrát MTV Music Video Awards.

V septembri skupina v rámci turné koncertovala aj v pražskom Lucerna Music Bare a vypredané koncerty skupinu podnietili k myšlienke turné predĺžiť. Slovenskí a českí fanúšikovia dostanú o tri koncerty navyše. V Brne, Ostrave a vo štvrtok 25. marca v Bratislave.

mma pa