Prince prichystal svoj veľký návrat

26. feb 2004 o 15:45 PETER BÁLIK

FOTO - REUTERS





Veľký comeback pripravil americký funkový spevák a skladateľ Prince. Na utorňajšej tlačovej konferencii v losangeleskom klube El Roy Theather oznámil vydanie nového albumu. Okrem toho po dlhých šiestich rokoch sa tento umelec, ktorý v deväťdesiatych rokoch načas vycúval z hudobného šoubiznisu, rozhodol vyraziť na turné.

Nový album sa bude volať Musicology, no zatiaľ nemá vydavateľa. Prince, ktorý sa v roku 1996 v zlom rozišiel s hudobnou značkou Warner Bros, distribuoval nahrávky pre pravoverných fanúšikov prostredníctvom internetu alebo nezávislých značiek.

"Musicology znamená pre nás veľmi veľa. Keď tvoríme hudbu, zároveň si píšeme naše budúce kroky v živote," vysvetľuje 45-ročný hudobník zmysel nového albumu. Princeove nové piesne by však mali definitívne vyjsť vo veľkej firme, hudobník dokonca uvažuje, že by ich mohlo vydať naraz niekoľko vydavateľstiev. "Možno som trochu blázon, ale mám predstavu, že každý by si mohol zobrať kúsok z koláča."

Súčasťou tlačovky bol aj malý koncert, na ktorom Prince odohral so sprievodnou skupinou New Power Generation džezom inšpirovanú pieseň z nového albumu a slávne hity ako Kiss a Sign O' the Times. Súčasťou skupiny budú aj saxofonisti Candy Dulferová a Maceo Parker. Na radosť fanúšikov je pripravený odohrať aj najväčšie hity, čomu sa dlhý čas bránil. "Bude to však poslednýkrát," tvrdí Prince a dodáva, "v budúcnosti je tu už iba priestor pre novú hudbu."

Nadchádzajúce turné bude obsahovať dvadsaťšesť zastávok po veľkých amerických mestách. Prince prisľúbil, že sa vráti do popového stredného prúdu, odkiaľ zmizol v polovici deväťdesiatych rokov.

Médiá pripomínajú, že rok 2004 by mal patriť tomuto spevákovi. Vo februári vystúpil na ceremoniáli Grammy, kde predviedol klasickú pieseň Purple Rain, v marci bude v New Yorku uvedený do Rokenrolovej siene slávy. "Ceny ma príliš nezaujímajú, ale oceňujem, keď vám niekto prejavuje rešpekt," dodáva.

Prince, vlastným menom Prince Rogers Nelson, vydal prvý album For You v roku 1978. Medzi jeho najznámejšie nahrávky patria albumy Dirty Mind (1980), Purple Rain (1984), Sign O' the Times (1987), Diamonds and Pearls (1991).