Na Aureloch bude hosťom Bílá, na Anděloch Kirschnerová

26. feb 2004 o 14:50 TASR

Bratislava 26. februára (TASR) - Zaujímavá česko-slovenská "výmena" ženských speváckych hviezd nastane pri udeľovaní slovenských cien Aurel 2003 a ich obdobe - českých ocenení Anděl.

Na slovenskom vyhlásení cien Akadémie populárnej hudby Aurel 2003, ktoré bude 5. marca v bratislavskom Istropolise, totiž vystúpi v programe popri domácich interpretoch ako hosť aj česká Zlatá slávica Lucie Bílá. Na udeľovanie českých cien Anděl sa zase do Prahy chystá Jana Kirschnerová, ktorá by v programe mala vystúpiť spolu s českou speváčkou Lenkou Filipovou. Predstaviť by pritom mali skladbu Stmíva, ktorú slovenská slávica napísala pre Filipovú v lete minulého roka. Moderátorom galaprogramu českého Anděla, ktorý sa uskutoční 20. marca v pražskom Kongresovom centre, bude slovenský spevák Miro Žbirka.