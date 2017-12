STV už neplánuje nakrúcať televízne inscenácie

26. feb 2004 o 16:37 TASR

Bratislava 26. februára (TASR) - Slovenská televízia (STV) už v budúcnosti neplánuje nakrúcať televízne inscenácie. Tento zámer súvisí s plánmi filmára Ondreja Šulaja, ktorý sa stal garantom za slovenskú pôvodnú tvorbu v STV.

"Všetko však nasvedčuje tomu, že televízne inscenácie, ako ich diváci poznajú z minulých desaťročí, sú ako žáner prežité. S najväčšou pravdepodobnosťou sa preto budú nakrúcať pôvodné slovenské televízne filmy," uviedol pre TASR člen manažmentu STV pre vzťah s verejnosťou Branislav Zahradník. Podľa neho tradícia inscenácií v STV skončila Televíznymi pondelkami, ktoré boli legendárne v svojom čase, ale dnes už by sa to asi s takým záujmom nestretli. Neznamená to však, že sa archívne inscenácie nebudú vysielať. Podľa Zahradníka inscenácie sú v programe STV a tie, ktoré sú hodnotné, dramaturgia nasadzuje príležitostne, napríklad podľa výročí hereckých osobností.

Šulaja - rektora VŠMU manažment STV oslovil s ponukou na spoluprácu pri príprave a realizácii novej koncepcie dramatickej tvorby STV preto, že je dlhoročným, renomovaným a uznávaným odborníkom v oblasti dramatickej tvorby. Šulaj manažmentu predložil určitý náčrt a východiská svojej koncepcie a jeho úlohou bude koncepciu spracovať. Má tiež pripraviť podmienky na vyhlásenie verejnej súťaže na projekty pôvodnej dramatickej tvorby, ktoré by financovala a realizovala STV. Podľa Zahradníka je Šulaj nestrannou autoritou, ktorá nereprezentuje žiadnu záujmovú skupinu tvorcov a mal by sa preto stať mostom medzi STV a tvorivým prostredím. Prednosťou Šulaja, ktorý bude v STV pôsobiť v polohe poradcu a konzultanta, je podľa Zahradníka jeho pedagogické pôsobenie na novú generáciu mladých slovenských televíznych tvorcov. Jeho návrhy a odporúčania bude schvaľovať dramaturgia STV, respektíve vrcholové vedenie televízie.

Výsledky budú môcť diváci vidieť na obrazovke STV v budúcom roku. Tento rok prebehne výber projektov, prijatie námetov, spracovanie a schvaľovanie scenárov a pravdepodobne sa aj začne prvé nakrúcanie. STV plánuje investovať 10,8 milióna na nakrútenie dokumentárnych filmov, pôvodná tvorba sa bude obnovovať podľa financií. STV sa veľmi nechce púšťať do koprodukčných projektov, viac sa chce spoľahnúť na tvorbu vlastných filmov. Otázka finančných nárokov bude uzavretá až po spracovaní výsledkov verejnej súťaže na námety.