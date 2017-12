Umučenie Krista už je v kinách

27. feb 2004 o 0:00

Diváci pred jedným z tritisíc amerických kín, v ktorých mal film 25. februára premiéru. Termín bol zvolený tak, aby pripadol na Popolcovú stredu, jeden z najvýznamnejších kresťanských sviatkov. FOTO - ČTK/AP





Prvý deň premietania kontroverzného filmu Mela Gibsona The Passion of the Christ (Utrpenie Krista) priniesol na tržbách rekordné sumy, pohybujúce sa podľa prvých odhadov medzi 15 až 20 miliónmi dolárov. Film je v Spojených štátoch pre naturalistické scény prístupný len divákom od sedemnásť rokov. Medzi americkými kritikmi okamžite vznikla vášnivá diskusia. "Dve hodiny sledujeme, ako je pekný a urastený mladý muž pomaly mučený na smrť," napísal David Denby z New Yorkeru. V súvislosti s obviňovaniami z antisemitizmu uviedol, že film potvrdzuje starý argument "prenasledovania Židov". David Ansen z Newsweeku tvrdí, že film skôr pripomína evanjelium podľa markíza de Sade. "Ukázalo sa, že film vopred oslavovaný horlivými kresťanmi je dielom, ktoré má síce vzbudzovať vieru, ale ktoré žiadne dieťa nemôže - a ani by nemalo - vidieť. Prinajmenšom v mojich svetských očiach skôr vzbudí nočnú moru a nie zbožnosť." Recenzenti The Chicago Sun Times film naopak označili za "životné dielo" Gibsona a "najsilnejšiu, najdôležitejšiu a zďaleka najživšiu interpretáciu posledných hodín Ježišovho života, aká kedy bola sfilmovaná." Do slovenských kín príde film už 8. apríla, pod názvom Umučenie Krista.