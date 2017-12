Skupina Sixpence None The Richer sa po desiatich rokoch rozpadáva

Nashville 27. februára (TASR) - Popová kapela Sixpence None The Richer, ktorá sa preslávila hitom Kiss Me z roku 1999, sa po desiatich rokoch rozpadáva.

27. feb 2004 o 13:12 TASR

Členovia skupiny Leigh Nashová a Matt Slocum ohlásili rozchod v liste fanúšikom, publikovanom v časopise CCM Magazine. Neuviedli žiaden vážnejší dôvod. Nashovej sa však nedávno narodilo dieťa a plánuje venovať viac času rodine. Slocum tvrdí, že sa chystá cestovať a možno pôjde opäť do školy.

Sixpence None The Richer, ktorí si dali názov podľa pasáže z knihy C.S. Lewisa, sa sformovali ako kresťanská kapela v Texase, neskôr sa však presunuli do Nashville a v roku 1999 dosiahli úspech so singlami Kiss Me a There She Goes.

Ich ostatný album Divine Discontent vyšiel v roku 2002 so značným oneskorením kvôli problémom s kontraktom. Možno na ňom nájsť sklady Breathe Your Name či cover verziu Donďt Dream Itďs Over od Crowded House.

