V Bratislave vystúpi fínska skupina Värttinä

Bratislava 27. februára (TASR) - Slovenskému publiku sa prvýkrát predstaví fínska hviezda world music - skupina Värttinä.

27. feb 2004 o 17:00 TASR

Podľa organizátora ide o vystúpenie kyprých dám s výbušnými vokálmi podporenými energickou akustickou kapelou hrajúcou rockpop štýl a prezentujúcu ugrofínsku hudobnú tradíciu.

Skupina v zložení Susan Aho - vokály, Mari Kaasinen - vokály, Johanna Virtanen - vokály, Janne Lappalainen - saxofón, Hannu Rantanen - basgitara, Markku Lepist - akordeón, Lassi Logren - husle, Jaakko Lukkarinen - bicie, perkusie, Antto Varilo - gitara sa predstaví 17. marca v divadle Aréna.

V októbri 2003 skupina, ktorá so svojou šou precestovala takmer celý svet, začala spolupracovať s populárnym skladateľom A. R. Rahmanom na písaní partitúry pre javiskovú adaptáciu románu J. R. R. Tolkiena - Lord Of The rings. Ich spolupráca vyvrcholí svetovou premiérou muzikálu, ktorá sa uskutoční v Londýne na jar roku 2005. V réžii Matthewa Warchusa a produkcii Kevina Wallacea a Saula Zaentza bude muzikál v hodnote osem miliónov libier najdrahším muzikálom, ktorý kedy v Londýne vyrobili.

Ako predkapela v Aréne vystúpia britský dychový orchester indickej komunity z Londýna Bollywood bras band a slovanské balady v podaní dvoch mladých dám z obce Lada pri Prešove predstaví Vyšívanka.