Dwayne Johnson sa z takmer bezdomovca stal hollywoodskym milionárom

Hamburg/Los Angeles 28. februára (TASR) - Nový hrdina hollywoodskych akčných filmov Dwayne "The Rock" Johnson (32), ktorý sa definitívne presadil kreáciou ...

28. feb 2004 o 2:23 TASR

Hamburg/Los Angeles 28. februára (TASR) - Nový hrdina hollywoodskych akčných filmov Dwayne "The Rock" Johnson (32), ktorý sa definitívne presadil kreáciou vo filme Kráľ škorpión, spával ešte pred šiestimi rokmi v prenajatej "diere" na matraci s fľakmi moču. Nikdy nezabudne na obdobie, keď nemal v peňaženke nikdy viac ako sedem dolárov.

Vyplýva to z obsahu rozhovoru, ktorý herec poskytol nemeckému televíznemu dvojtýždenníku TV Movie.

Johnson je absolventom univerzitného štúdia kriminológie a sedemnásobným svetovým šampiónom vo wrestlingu.

V súčasnosti sa však naň hľadí ako na nástupcu Arnolda Schwarzeneggera, s ktorým sa, mimochodom, stretáva na striebornom plátne v aktuálnej novinke Welcome to the Jungle, odohrávajúcej sa v brazílskom pralese.

Do politiky, ktorá je pre Arnolda Schwarzeneggera v súčasnosti prioritou, veď je úradujúcim guvernérom Kalifornie, sa však Johnson podľa vlastných slov nechystá.