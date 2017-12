Jerry Hallová chce byť rockovou hviezdou

Londýn 29. februára (TASR) - Exmanželka Micka Jaggera Jerry Halová končí s pôsobením na divadelných doskách a na predvádzacích mólach.

29. feb 2004 o 18:07 TASR

Štyridsaťsedemročná vysoká blondína sa najnovšie bude venovať rocku a v najbližšom období dokonca vydá aj svoj prvý singel. Paradoxné je, že na vydaní singlu sa bude podieľať bývalý Jaggerov kolega z Rolling Stones, basgitarista Bill Wyman.

Hallová skladbu naspieva spoločne s úspešným írskym hudobníkom Bobom Geldofom a Petom Townshendom z legendárnej skupiny The Who. Exmodelka sa chce novou kariérou do istej miery "pomstiť" Jaggerovi za jeho nespočetné nevery počas ich dlhoročného manželstva.