Tri hudobné lahôdky v Bratislave

Tento mesiac nás čakajú tri významné hudobné podujatia. 17. marca sa v divadle Aréna predstaví fínsky súbor Värttinä, ktorý kraľuje rebríčkom worldmusic. O deň neskôr v bratislavskom klube Babylon zahrá americká hip-hopová formácia Arrested Development a 25. marca na tom istom mieste ponúknu svoj funk-metalový kokteil newyorskí Living Colour.

Hip-hop s posolstvom

Keď v roku 1992 svet spoznal Arrested Development, hip-hopovú scénu ovládali gangsterskí raperi. Táto skupina však čiernej hudby vniesla láskavý zvuk a spirituálne posolstvo. Najväčšie úspechy skupina zožala v prvej polovici deväťdesiatych rokov, veď chytľavé refrény hitov Everyday People, Mr. Vendel alebo Tennessee sa dostali aj k nám.

Mozgom skupiny z Atlanty je Todd Thomas, ktorý vystupuje pod pseudonymom Speech. Táto skupina, o ktorej sa jej členovia vyjadrujú ako o "rodine", mala počas nahrávania dokonca až sedemnásť členov vrátane tanečníčky alebo 62-ročného "duchovného dozorcu" menom Baba Oje, sediacom na tróne uprostred pódia.

Arrested Development vydali iba dva radové albumy, živý MTV Unplugged, dve výberovky a prispela na soundtrack k filmu Malcoln X. Za debut s názvom 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life Of, pojednávajúci o afro-americkej kultúre, získali dve prestížne ceny Grammy.

Na prvotinu sa v roku 1994 pokúsili nadviazať s nahrávkou Zingalamaduni, ktorá aj napriek kvalite skladieb, komerčne prepadla. Muzikantská rodina po vzájomných rozporoch rozpadla a ambiciózny Speech sa vydal na sólovú dráhu. Návrat na koncertné pódiá mierne pozmenenej zostave ohlásili v roku 1999.

Funkmetal z New Yorku

Rokenrol nikdy nebol doménou čiernych muzikantov. Preto asi na svete neexistuje kapela podobná newyorskej partii hudobníkov vystupujúcich pod menom Living Colour. Keď v druhej polovici 80. rokoch vtrhli na scénu, priniesli do skostnateného rocku dobrodružstvo z kríženia žánrov, ktoré v 60. a 70. praktikovali Jimi Hendrix alebo Santana.

Gitarista Vermon Reid, bubeník Will Calhoun, spevák Corey Glover a basgitarista Muzz Skillings hrali tvrdo s funkovým nábojom, ich texty niesli politické posolstvá a náhodnému poslucháčovi Mickovi Jaggerovi sa tak zapáčili, že im dohodil zmluvu s veľkou nahrávacou spoločnosťou Epic.

Debutový album s názvom Vivid z roku 1988 im vyniesol prvú z niekoľkých cien Grammy. Living Colour vydali dohromady štyri radové albumy. V roku 1993 došlo v skupine k vážnej zmene - Skillingsa nahradil fenomenálny basista Doug Wimbish.

Skupina sa však o dva roky rozpadla, všestranní hudobníci sa vybrali svojou cestou. Calhoun a Wimbish sa s projektom Jungle Funk v roku 1999 dokonca predstavili v Bratislave a Banskej Bystrici.

Skupina obnovila činnosť v novom tisícročí a dva roky neskôr vydala cenený album CollideOscope, ktorý by mal byť základom aj ich bratislavského vystúpenia.

Nápevy fínskej ľudovky

Pod fínskym slovom Värttinä (vreteno) sa skrývajú štyri explozívne ženské hlasy doprevádzané súborom hráčov na akustické nástroje. Skupina, ktorá patrí medzi najväčšie hviezdy žánru world music, existuje už viac než dvadsať rokov. Za ten čas nahrala niekoľko vysoko cenených albumov, na ktorých sa jej podarilo originálne oživiť staré nápevy z fínskej ľudovej hudby a úspešne sa predstavila na koncertoch po celom svete.

Värttinä využívajú nielen tradičné pôvodné nástroje ako napríklad fínsku citaru kantele, ale napríklad aj bulharskú flautu kaval či austrálske didjeridoo, čo vytvára spolu so štyrmi ženskými vokálmi nezameniteľný zvuk. Ich chytľavé melódie a strhujúce rytmy budeme na Slovensku počuť naživo po prvýkrát.