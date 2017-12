DVD

nové DVD na trhu

1. mar 2004 o 10:30

The Beatles - The Beatles First U.S. Visit

Capitol/EMI 2004

Éru prvej vlny americkej beatlemánie pripomína DVD The Beatles First U.S. Visit (Prvá návšteva The Beatles v USA). Základom tohto titulu je dokument At The Shoulders of The Beatles od bratov Maysleovcov, ktorý americké a britské televízne stanice odvysielali ešte v roku 1964. Americkí filmári, ktorí sa inšpirovali prvým beatlesovským filmom A Hard Days Night, získali ako jediní možnosť dostať sa Beatles do súkromia. Slávnu štvorku snímali v hotelových izbách i v nočných kluboch, bavili sa pri ich vtipkovaní na tlačových konferenciách a vozili sa s nimi v luxusných limuzínach. DVD obsahuje aj záznam z debutového amerického koncertu Beatles vo Washingtone, všetky tri prvé vystúpenia chrobákov v televíznej šou Eda Sullivana, kde ich sledovalo vyše sedemdesiat miliónov amerických divákov. Paul McCartney, John Lennon, George Harrison a Ringo Starr vtedy zahrali najväčšie hity z ich ranej kariéry vrátane All My Loving, From Me To You, This Boy alebo I Want to Hold Your Hand.

Monty Python: Smysl života

Bonton Home Entertainment 2004

Ak aj je pravda, že svet stvoril Boh za necelý týždeň, legendárnej šesťčlennej humoristickej úderke stačí deväťdesiat minút, aby všetko postavili naruby. Vlastne nestačí. Celovečerná strelená (ako inak) komédia Monty Python totiž vychádza na špeciálnom dvojdévedečku doplnená o množstvo bonusov od režisérskeho zostrihu s vynechanými scénami, alternatívne verzie piesní až po reklamné spoty a internetové linky. Ak to ešte neviete, dozviete sa napríklad, čo všetko sa dá robiť s obľúbenými časťami tela, v čom spočíva zázrak narodenia alebo čo vás po smrti čaká v nebi. V origináli alebo s arabskými, gréckymi, maďarskými, či tureckými titulkami. Zmysel života á la Monty Python získal v roku 1983 zvláštnu cenu poroty filmového festivalu v Cannes.

Zjizvená tvář

Bonton Home Entertainment 2004

Úspešnú skúšku časom prežila aj stará gangsterka Scarface režiséra Briana De Palmu. Dvojhodinový príbeh kubánskeho emigranta Tonyho Montanu (jeden z vrcholných výkonov Al Pacina), ktorý v roku 1980 začne svoj americký sen realizovať v Miami, kde sa z figúrky kokaínového podsvetia postupne stane obávaným bossom narkomafie, postihla v čase vzniku veľká kritika na margo zobrazovanej brutality, no po rokoch sa hranice posunuli a zostal napínavý kriminálny príbeh. Najzaujímavejšími bonusmi sú rozhovory s tvorcami (mimochodom, autorom scenára je Oliver Stone) a nepoužité scény. Dvojica Brian de Palma, Al Pacino sa o desať rokov neskôr stretla pri filme Carlitos Way, ktorý sa stal tiež klasikou kriminálneho žánru. (peb, her)