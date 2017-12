Európske turné Oratória Terezín začne v Bratislave

BRATISLAVA 1. marca (SITA) - Básne detí deportovaných počas druhej svetovej vojny do českého koncentračného tábora Terezín motivovali hudobnú skladateľku a huslistku Ruth Fazal k vytvoreniu Oratória Terezín, ...

BRATISLAVA 1. marca (SITA) - Básne detí deportovaných počas druhej svetovej vojny do českého koncentračného tábora Terezín motivovali hudobnú skladateľku a huslistku Ruth Fazal k vytvoreniu Oratória Terezín, ktoré sa predstaví 10. marca v bratislavskej Redute. Bratislavský koncert je súčasťou európskeho turné koncertu Oratórium Terezín, ktoré po hlavnom meste Slovenska navštívi do 16. marca aj koncertné siene vo Viedni, v Brne a Prahe. Svetová premiéra Oratória Terezín odznela vlani v novembri v kanadskom Toronte a európska je plánovaná práve v koncertnej sále Slovenskej filharmónie v bratislavskej Redute.

Autorka oratória, hudobná skladateľka a huslistka Ruth Fazal, sa narodila vo Veľkej Británii a dnes žije v Kanade. Za literárnu predlohu si zvolila básne detí, ktoré v rokoch 1941 až 1943 deportovali do Malej pevnosti v Terezíne. Terezínskym židovským getom prešlo za necelé štyri roky viac ako 140 tisíc väzňov - žien, detí a mužov. Jednou z mála vecí, ktoré im pomáhali prežiť utrpenie, bolo práve umenie. Z Terezína ďalej do vyhladzovacích táborov deportovali 7 590 malých väzňov, z ktorých prežilo len okolo 140. Šancu na záchranu mali len tie deti, ktoré v Terezíne zostali. Ku dňu oslobodenia bolo v tábore približne 1 600 detí vo veku do 15 rokov. O ich živote dodnes vypovedajú básne, denníky a tisíce kresieb. Fazalová vychádzala pri tvorbe Oratória Terezín práve z dramatického kontrastu nevinnosti detských básní a hrôz, ktoré tieto deti obklopovali.

Oratórium je výnimočným medzinárodným projektom a na jeho príprave sa podieľa viac ako dvesto účinkujúcich. Za sprievodu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu sa tak pod taktovkou Kirka Trevora (Veľká Británia) predstavia ako sólisti: americká sopranistka Teresa Gomez, britský tenorista Huw Priday a americký barytonista Nathaniel Watson. Na európskom turné účinkuje aj 20 detí z detského speváckeho zboru New Streams Children´s Choir z Toronta, ktoré vystúpia spolu s Bratislavským chlapčenským speváckym zborom a Slovenským filharmonickým komorným zborom. Na všetkých koncertoch hrá prvé husle autorka diela Ruth Fazal.

V deň európskej premiéry, 10. marca, sa v Kongresovom centre Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave uskutoční panelová diskusia na tému Dedičstvo holokaustu, totalitarizmus a antisemitizmus v dnešnej dobe. Záštitu nad diskusiou, ktorá je sprievodným podujatím oratória, i nad koncertom prevzal predseda Národnej rady SR Pavol Hrušovský.

