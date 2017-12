Z Ruska cez Egypt až sem na Slovensko

2. mar 2004 o 12:00

Hudba pre pýtajúce sa mysle a vášnivé srdcia - pod týmto sloganom dnes existuje vydavateľstvo Leo records, ktoré vzniklo už v roku 1979. Na snímke jedna z najväčších hviezd v jeho katalógu Herman Sonny Blount, známy pod umeleckým menom Sun Ra. FOTO - ARCHÍV LEO RECORDS





The Art Ensemble of Chicago, Sun Ra, Cecil Taylor, Anthony Braxton, Evan Parker, Eugene Chadbourne, Marilyn Crispell, Wadada Leo Smith, Ganelin trio - to sú mená niekoľkých hudobných vizionárov, ktorí sa dokázali vyhnúť džezovým klišé. Okrem toho ich spája aj značka Leo records, pod ktorou nanovo vydali niekoľko nahrávok. Celý katalóg renomovaného vydavateľstva čítajúci vyše štyristo položiek je po prvýkrát k dispozícii aj na Slovensku. "Už dlhší čas som komunikoval s pánom Leom Feiginom, zakladateľom a majiteľom firmy, o možnosti distribúcie jeho titulov u nás. Veľmi ho potešilo, že je záujem o hudbu, ktorú vydáva, aj z krajiny vo východnej Európe, pretože hoci on sám dnes žije v Anglicku, pochádza z Ruska. A keďže trocha pozná situáciu, rozhodol sa ponúknuť nám svoje CD takmer za polovičné ceny," odpovedal na otázku SME o príčinách prítomnosti novej značky na tunajšom trhu Ján Sudzina, riaditeľ spoločnosti Hevhetia. Malá agilná firma z Košíc tak po vydávaní vlastných titulov (napríklad nahrávky sexteta Oskara Rózsu) rozširuje svoj distribučný katalóg inovatívnej hudby o ďalšiu významnú položku. Produkcia Leo records môže byť pre slovenských poslucháčov objavná v tom, že okrem veľkých mien pionierov freejazzu tu nájdu aj unikátne nahrávky undergroundového džezu, ktorý sa zrodil na území bývalého Sovietskeho zväzu. Ten Feigin zaznamenal predovšetkým v podobe vysoko hodnotenej štvorčasťovej kompilácie nazvanej Golden Years of Soviet New Jazz, na ktorej figurujú legendárne osobnosti ako Sergej Kurjochin či Valentina Ponomareva. Nás môže mimoriadne tešiť, že na nahrávke, ktorá v katalógu Leo records nesie názov Sun Ra Arkestra Meets Salah Ragab in Egypt, sa nachádza aj skladba Ramadan, ktorej autorom je slovenský hráč na kontrabas Eduard Vizvári. "Na začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia pán Vizvári pôsobil v orchestri egyptského hráča na bicie Salaha Ragaba. Okrem toho, že na nahrávke hrá, skomponoval aj v poradí štvrtú skladbu. Sám Ragab ho uvádza ako jedného z najdôležitejších členov svojho súboru," prezradil Sudzina zaujímavosť týkajúcu sa zriedkavého prepojenia našej scény so svetovou špičkou. Kým na poslucháčov v podobe Leo records čaká niekoľko lákavých titulov, pred domácimi interpretmi tak stojí výzva napodobniť starý, no výrazný úspech svojho kolegu. OLIVER REHÁK