McCartney v Prahe!

LONDÝN- Legendárny hudobník Paul McCartney (61) vystúpi 6. júna v Prahe v T-Mobile Parku. V rámci svojho európskeho turné 04 Summer Tour navštívi celkovo 13 európskych miest. Šnúra koncertov sa začne 28. mája v Lisabone a skončí sa na britskom festivale

2. mar 2004 o 10:20

Glastonbury 26. júla. Stále populárny Macca bude okrem Prahy hrať aj v Lipsku, Sankt Peterburgu, dánskom Horsense a španielskom Gijone. Počas turné poteší aj fanúšikov v Madride, Zurichu, Göteborgu, Osle a Helsinkách. Šesťdesiatjedenročného speváka by malo vidieť viac než 700-tisíc divákov, ktorým zahrá sklady z repertoáru The Beatles, The Wings, ako aj vlastné piesne zo sólovej dráhy. (sita)