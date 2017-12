Želary a Most na Oscara nedosiahli

2. mar 2004 o 11:20

Je prvý marcový deň, dvadsať minút po piatej hodine ráno stredoeurópskeho času a v losangeleskom Kodak Theatre sa práve vyhlasuje kategória neanglicky nahovorený film. Herečka Charlize Theronová odliepa obálku, ktorá neskrýva prekvapenie. Oscar putuje pre favorizovaný kanadský film Invázia barbarov režiséra Denysa Arcanda.

V pražskom Divadle Dobeška sa v tej chvíli ozýva zborový výkrik: "Nevadí!" Pred televíznou obrazovkou sedí asi osemdesiat ľudí, ktorí držia palce Želarom. "Nech pripraví ďalší film. Šanca nikdy neumiera. Myslím, že má na to, aby nakrútil iný skvelý film," reaguje ako prvý člen činohry Národního divadla v Prahe Miroslav Donutil. V Želaroch stvárnil farára a v Dobeške nemohol chýbať. "Víťazom je svojím spôsobom každý, kto bol nominovaný," povedal ďalší z účastníkov režisér Jan Hřebejk, ktorý sa na rovnakom ceremoniáli v Los Angeles zúčastnil v roku 2001 s filmom Musíme si pomáhať v produkcii Ondřeja Trojana. Aj vtedy odišiel bez prestížnej sošky.

Želary nakrútené v česko-slovensko-rakúskej koprodukcii neuspeli, ale výsledky vraj boli tesné. "Najhoršie je, že histórii je jedno, či ste skončili druhý alebo piaty," hovorí pre ČTK režisér Ondřej Trojan s miernym sklamaním. Hlavná predstaviteľka Anna Geislerová sa režiséra zastala. "Škoda, že sa neudeľujú aj strieborné Oscary. Určite by som ho Ondřejovi udelila." Trojan vzápätí stráca sklamanie a s úsmevom dodáva: "Čo sa dá robiť, asi sme to nenakrútili tak dobre, ako bolo treba. Ja sa však nedám a ešte sa sem vrátim."

Slovenský koproducent Želarov Marián Urban nemohol ísť pre ochorenie do Los Angeles, preto udeľovanie sledoval pred televíziou. "Trochu mi to pripomínalo ruletu a v rulete nemôže byť človek sklamaný," povedal. "Už len dostať sa medzi päť najlepších filmov na svete je obrovská vec."

Oscara nezískal ani česko-americký film Most režiséra Bobbyho Garabediana, ktorý bol nominovaný v kategórii krátky hraný film. "Nemám pocit porážky, neberiem to pretekársky. Nerobím herectvo ako pretekanie," povedal po ceremónii hlavný protagonista filmu Vladimír Javorský. "Mám veľkú radosť, že film bol nominovaný. Vôbec sme to nečakali a už vôbec nie, keď sme nakrúcali tento dĺžkou krátky filmíček." (pet)