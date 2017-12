Hviezdy sa nahrnú do Prahy

Praha sa definitívne stala dôležitou stanicou, cez ktorú musia prejsť takmer všetky hviezdy svetovej populárnej hudby. Vďaka novému areálu T-Mobile Park sa v českom ...

Najväčším lákadlom v Prahe je koncert Paula McCartneyho, ktorý by sa mal definitívne potvrdiť v najbližších dňoch. FOTO - ČTK





Praha sa definitívne stala dôležitou stanicou, cez ktorú musia prejsť takmer všetky hviezdy svetovej populárnej hudby. Vďaka novému areálu T-Mobile Park sa v českom hlavnom meste v najbližších mesiacoch predstavia aj David Bowie, Lenny Kravitz, Jethro Tull, Metallica a Carlos Santana.

Najväčším ťahákom by mal byť Paul McCartney, ktorý bude v Čechách koncertovať prvýkrát vôbec. Koncert bývalého člena The Beatles, ktorý sa má konať v rámci jeho letného európskeho turné, však ešte nie je na sto percent istý. Aj keď na McCartneyho internetovej stránke už visí 6. jún, ako termín pražského koncertu, agentúra Interkoncerts stále čaká na definitívne potvrdenie zmluvy zo strany spevákovho manažmentu.

Zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že legendárny "Macca" v Prahe hrať bude a diváci sa dočkajú koncertných verzií beatlesáckych hitov. Jeho kapela, zložená z mladých hudobníkov, šliape skvele, čoho dôkazom je aj live-album Back In The U.S z roku 2002. Okrem toho má McCartney v zálohe zopár skvelých skladieb zo sólovej kariéry alebo z pôsobenia v skupine The Wings. "Byť na turné bola pre nás veľká zábava a diváci boli skvelí," píše populárny hudobník na svojej webovej stránke. "Tak prečo by sme mali prestať? Chcem opäť hrať a navštíviť miesta, kde som predtým nikdy nekoncertoval."

Nový pražský areál pokrstia koncertom legendárni britskí Jethro Tull, ktorí majú v Česku naplánované dve ďalšie vystúpenia a pár dní neskôr by sa mali objaviť aj v Bratislave. Priestor pre ich slovenský koncert ešte nie je známy.

Po Jethro Tull sa do Prahy chystá rockový chameleón David Bowie, ktorý v rámci propagácie nového albumu obchádza svet so svojím Reality Tour. Už o tri dni neskôr po ňom tam zahrá americký rocker Lenny Kravitz, pracujúci v súčasnosti na novom albume. V júli bude nový koncertný areál najskôr okupovať vynovená zostava americkej Metallicy a o pár dní nato latinsko-americký gitarový mág Carlos Santana, ktorý by mal predviesť hlavne skladby zo stále čerstvých albumov Supernatural a Shaman.

Aj mimo T-Mobile Parku však bude znieť veľa zaujímavej hudby. Už v apríli do Prahy zavíta čerstvý držiteľ Grammy, kubánsky spevák Ibrahim Ferrer. Bývalý člen Buena Vista Social Club, ktorý českému publiku predstaví svoj druhý sólový album Buenos Hermanos, prinesie so sebou kus magickej atmosféry filmu Wima Wendersa o kubánskych hudobníkoch. V českej metropole bude v máji koncertovať aj večný experimentátor Peter Gabriel a priekopníci elektronickej hudby, nemeckí Kraftwerk, ktorí sa po dlhom čase dali opäť dohromady a nahrali album Tour de France.

Organizátori sa museli prispôsobiť aj faktu, že dva z koncertných termínov kolidujú so zápasmi z majstrovstiev Európy vo futbale. Priamy prenos Česka s Nemeckom uvidia ľudia na projekčných plochách a až potom nastúpi na scénu David Bowie. Jeden zo semifinálových zápasov sa bude vysielať aj pred koncertom skupiny Metallica.

