Príbehy bez konca a Dialóg v Oravskej galérii

4. mar 2004 o 11:30

V Oravskej galérii v Dolnom Kubíne sú dnes o 16.30 h vernisáže dvoch výstav. Veľkú výstavnú sieň naplnia Príbehy bez konca Milana a Marka Ormandíkovcov. Otec a syn sa v prezentovaných dielach navzájom dopĺňajú. Zbližujú ich biblické témy ako Salome, Kristus, Pieta, ktoré stvárnili každý cez vlastnú optiku.

V expresívnych obrazoch a kresbách Marka Ormandíka je hýbateľom deja ľudská figúra. Tá sa snaží zobrazovať napätie a náboj situácie, nie jej rozuzlenie. Milan Ormandík dopĺňa mozaiku spoločného príbehu sochami. V priestore odpovedajú na synovu obrazovú dynamiku a poeticky rozprávajú o stave duše.

Malá výstavná sieň Oravskej galérie bude patriť Dialógu maliara Jána Kudličku a sochára Rastislava Biarinca pod kurátorským vedením riaditeľky galérie Evy Luptákovej. Kudličkovou témou je obeta a láska. Biarinec sochy z travertínových balvanov alebo drevených klátov citlivo opracoval a dokomponoval tak, aby vytvárali harmóniu medzi talentom a životnou skúsenosťou. Obe výstavy potrvajú do 2. mája.





Marek Ormandík: Hltač kníh, 2003.

Slovenské a české filmové plagáty v Olomouci

V Múzeu umenia v Olomouci sa dnes otvára výstava pod názvom Flashback - Český a slovenský filmový plagát 1959 - 1989, na ktorej sa podieľal aj Slovenský filmový ústav. Výstava ponúka viac ako štyristo plagátov od tridsiatich českých a slovenských autorov a predstavuje výberový súbor toho najlepšieho, čo vzniklo v domácej filmovej plagátovej tvorbe od konca päťdesiatych rokov minulého storočia do novembra 1989.

Podľa slov kurátora projektu Michala Soukupa, "názov Flashback - retrospektíva má svoj zvláštny význam pre teóriu filmu, kde znamená návrat dejovej línie do minulosti. V súvislosti s výstavou filmového plagátu bol použitý nielen preto, aby u publika evokoval pocit nového vnímania často a dôverne známych grafických diel, ale aby napríklad aj priniesol pár milo nostalgických, možno vzácnych spomienok." Výstava potrvá do 9. mája.

Miroslav Cipár vystavuje v Budapešti nové diela

V Slovenskom inštitúte v Budapešti na Rákocziho ulici bude dnes o 17.00 h vernisáž výstavy slovenského výtvarníka Miroslava Cipára, ktorú otvorí János Kass, profesor na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Budapešti.

Ide o reinštaláciu výstavy kolekcie úplne nových diel, ktorá už bola v januári sprístupnená v bratislavskej Galérii Z pod názvom Out of Frame - Mimo rámu.

Prečo tento názov? "Uvažoval som, čo by sa stalo, keby plocha obrazu vyšla do priestoru," hovorí Cipár. "Išlo o vnútornú úvahu o človeku, ktorý je v symbole obrysu. Tvaroslovie je, samozrejme, vyštylizované do môjho rukopisu." Výstava potrvá do 4. apríla. (pet)