DIVADELNÉ PREMIÉRY

Muzikál o našom nadpriemernom krajanovi

4. mar 2004 o 9:30 ZUZANA KOMÁROVÁ

Z predstavenia Radošinského naivného divadla Generál. FOTO - RND





Stanislav Štepka: Generál. Radošinské naivné divadlo v Bratislave. Réžia: Ondrej Spišák. Hudba: Ján Melkovič. Hrajú: Kamil Mikulčík, Soňa Norisová, Lívia Sabolová a ďalší. Premiéra: 5. marca

Príbeh malého veľkého muža z päťtisíckorunáčky nie je životopisná hra, ale muzikál o nadpriemernom krajanovi s odkazom, aby sme svoj talent a schopnosti aj my skúšali zasväcovať veľkým myšlienkam. Radošinci zdôrazňujú, že Generál nie je rekonštrukciou Štefánikovho života a diela. Je to vzdanie holdu jeho osobnosti a ponúknutie inšpirácie pre divákov. "Keď som sa dostal k Štefánikovým knihám, objavil som v nich veci, ktoré by som sa nikde inde nedozvedel. Bol to výnimočný a zaujímavý človek. Človek, ktorému nič ľudské nebolo cudzie," hovorí Stanislav Štepka.

Napriek tomu, že na ceste za poznaním Štefánikovej osobnosti robí divákom sprievodcu humor, Radošinci nechcú jeho plodnú prácu ironizovať.

Svet očami Kuba alebo sto rokov bolesti

Jozef Hollý: Kubo. Bábkové Divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici. Réžia: Marián Pecko. Hrajú: Alena Sušilová, Marianna Mackurová, Dodo Šamaj a ďalší. Premiéra: 5. marca

Napriek tomu, že Kubo je komédiou, podtitul hry v bábkovom naštudovaní je Sto rokov bolesti. "Súvisí s dátumom vzniku hry. Bolo to presne pred sto rokmi. Náš Kubo je od iných naštudovaní jedinečný v tom, že sa zaoberáme hlavne ním ako postavou. Hľadíme na svet jeho očami," hovorí režisér Marián Pecko.

Bábkové spracovanie Kuba je bábkovým divadlom pre dospelých. "Je to cirkus žánrov a divadelný melanž s operou, operetou, činohrou, pohybovým divadlom aj filmovými citátmi."

Rozprávka o zlej mame a dobrej ježibabe

Perníková chalúpka. Mestské divadlo Žilina. Réžia: Monika Gerbocová. Hrajú: Nadežda Jelušová, Branislav Matuščin a ďalší. Premiéra: 5. marca

Divadlo po rekonštrukcii chce klasický repertoár, preto siahlo po klasickej rozprávke. "Do nových priestorov chceme pritiahnuť divákov. Okrem veľkej rekonštrukcie máme aj nové experimentálne štúdio, pre ktoré bola urobená Perníková chalúpka. Je fixovaná na konkrétny priestor a hercov. Naša rozprávka má najprv zlý koniec. Potom ju však prekrútime na začiatok a necháme deti opraviť všetky chyby," hovorí režisérka Monika Gerbocová.

V prvej časti teda deti uvidia zlú mamu a dobrú ježibabu. Mama deťom veľa zakazuje, ježibaba všetko dovolí. "Deťom vysvetľujeme, že zákazy sú z lásky a mamičkin strach o svoje ratolesti pramení z jej potreby chrániť ich." Okrem hrania a aktívnej spoluúčasti detí na predstavení sa na javisku spieva aj tancuje.