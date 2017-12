Ak máte špinavé auto, môže vám ho umyť George Clooney - za 20.000 korún

Washington 4. marca (TASR) - Ak máte zbytočných 20.000 korún, môžete si dať umyť auto americkým hercom Georgeom Clooneym.

4. mar 2004 o 12:00 TASR

Stačí, ak uvedenú sumu poukážete na predvolebnú kampaň jeho otca Nicka, ktorý sa rozhodol kandidovať do amerického Kongresu.

Populárny herec napísal aj list niektorým potenciálnym sponzorom, v ktorom im na rovinu napísal, že potrebuje peniaze pre svojho otca. On by mu vraj kampaň rád zaplatil sám, ale americké zákony to nepripúšťajú. "Ak nám chcete pomôcť, budem vám chodiť umývať auto každý týždeň, až dovtedy, kým môj otec vyhrá," napísal herec.

Podľa Clooneyho hovorcu to filmová hviezda myslí vážne a s takou podporou jeho otec voľby nemôže prehrať.