Všetko, čo ste chceli vedieť o rocku, ale báli ste sa na to opýtať

School of Rock (Škola rocku) * USA 2004 * Réžia: Richard Linklater * Scenár: Mike White * Hrajú: Jack Black, Joan Cusack, Mike White, Sarah Silverman, Joey Gaydos Jr. * Hudba: Craig Wedren a Randall Poster

5. mar 2004 o 9:30 PETER BÁLIK

Hollywodsky herec Jack Black je v normálnom živote veľkým rokenrolovým fanúšikom a členom skupiny Tenacious D. Svoju oddanosť histórii rokenrolu potvrdil už vo vedľajšej úlohe filmu High Fidelity, kde popri Johnovi Cusackovi bravúrne zvládol úlohu fanatického predavača v obchode s gramoplatňami.

Aj v rodinnej komédii Škola rocku presvedčí, že existujú ľudia, ktorí sú ochotní umrieť na pódiu s gitarou v ruke uprostred kvílivého sóla.

Jeho postava, Dewey Finn, je pravoverný fanúšik tvrdej rockovej hudby. Odmieta fádny každodenný život a podľa vzoru idolov sa chce stať hviezdou. Je tu však jeden veľký problém - podľa jeho kolegov zo skupiny No Vacancy je trápny. Finn verí sile rokenrolu do takej miery, že jedného dňa príde na skúšku svojej skupiny, ktorú založil, a zistí, že ho spoluhráči vyhodili z kapely. Namiesto neho, tučného a neoholeného chlapíka, sa zjavil nový gitarista.

Šokovanému hudobníkovi hrozí, že ho vyhodia z bytu. Nezaplatil nájom. Malým podvodom sa mu podarí získať miesto suplujúceho učiteľa na prestížnej základnej škole. Učenie ho baví menej ako jeho žiakov, ale keď ich uvidí hrať v školskom orchestri, dostane nápad. Výučba sa začína - od dejín rokenrolu až po správny postoj gitaristu. Cieľ je však len jeden - vyhrať súťaž rockových kapiel. Detskej skupine a jej učiteľovi zostáva však na to vešmi málo času.

Škola rocku si prostredníctvom bláznivého Finna uťahuje zo starých klišé rockovej hudby - ako majú znieť klávesy tak, keby na nich hral Roy Manzarek z The Doors, alebo ako sa správne metať s gitarou na pódiu v podaní AC/DC alebo Van Halena. Okrem toho biele deti hrajú rock a čierne robia bodyguardov, prinajlepšom sprievodných vokalistov, napísal The Rolling Stone.

Podobne ako väčšina sezónnych amerických komédií, aj tento príbeh stojí na hlinených nohách. Bombastické finále je neadekvátne, podivný je aj Finnov hudobný vkus, v ktorom scenárista mieša hrušky s jablkami - ťažko byť fanúšikom artrockových Yes a zároveň vyznávať punkrock v podaní The Ramones.

Podstatné je, že sa dá Finnovej láske k rokenrolu veriť. Že stále existujú ľudia, ktorí milujú polozabudnuté dinosaurie skupiny, zdĺhavé gitarové sóla, smiešnu javiskovú šou, gýčové pódiové efekty alebo nebezpečné skoky z pódia do poloprázdneho davu. Možno by každý rockový muzikant potreboval občas vlastného Jacka Blacka, ktorý by mu povedal: "Hej, hlavu hore, dobre ti to ide, Let's Rock!"

Snímka hovorí aj o tom, že prichádzajú časy, keď na štúdium dejín rocku bude treba najať vlastného učiteľa. Čo takto z neho spraviť povinný film pre základné školy, presne tak, ako sa za minulého režimu chodilo na sovietske filmy.