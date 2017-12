Kreatívny prístup či krádež?

Kauza DJ Danger Mouse verzus hudobné vydavateľstvo EMI, o ktorej sme už písali pred niekoľkými dňami, intenzívne žije vlastným životom. O čo ide? Po tom, čo americký ...

Obal kontroverznej nahrávky, na obrázkoch dole DJ Danger Mouse (Brian Burton) a coververzie obalu, ktoré na znak sympatií vytvorili internetoví aktivisti. FOTO - WWW.DJDANGERMOUSE.COM





Kauza DJ Danger Mouse verzus hudobné vydavateľstvo EMI, o ktorej sme už písali pred niekoľkými dňami, intenzívne žije vlastným životom. O čo ide? Po tom, čo americký hudobník zremixoval zvuky pochádzajúce výlučne z Bieleho albumu skupiny Beatles do podoby nahrávky nazvanej Grey Album v náklade tritisíc kusov, právnici spoločnosti vydávajúcej albumy Beatles zakázali jemu i obchodníkom distribuovať ho. Danger Mouse, vlastným menom Brian Burton, síce výzvu poslúchol, no skladby sa vzápätí ocitli voľne dostupné na internete.

"Šedý" utorok

V utorok 26. februára sa americká internetová komunita zmobilizovala a uskutočnila ojedinelý protest proti postupu spoločnosti EMI. Na vyše stosedemdesiatich serveroch bol počas celého dňa umiestnený kompletný Grey Album a ktokoľvek si ho mohol zadarmo stiahnuť. Mediálni aktivisti navyše vyrobili špeciálny miniprogram, ktorý umožňuje zmeniť farbu internetových stránok na šedú a mailom odporučili svojim známym, aby v "šedý utorok" umiestnili na svoje weby aj krátky text o celej kauze.

Akcia, ktorá je oficiálne zdokumentovaná na www.greytuesday.org, sa skončila nečakane úspešne. Počas dňa sa Grey Album stal v Amerike najvyhľadávanejšou nahrávkou, ktorá prúdila k užívateľom internetu zo špeciálnych serverov umožňujúcich sťahovanie hudby zadarmo.

Správy o celej akcii sa objavili nielen v špecializovaných médiách, ako je napríklad časopis Wired, ale aj v denníku New York Times či vo vysielaní hudobnej stanice MTV. V týchto dňoch sa vďaka nej opäť začala veľká diskusia o výklade autorských práv.

Kto má práva na Beatles?

Mediálni aktivisti z organizácie Electronic Frontier Foundation vypracovali vlastnú analýzu celého sporu, v ktorej je napísané: "V Amerike neexistuje federálny zákon o autorských právach na nahrávky, ktoré vznikli pred rokom 1972." Biely album Beatles bol vydaný v roku 1968 a tým pádom spoločnosť EMI nemá právo zabraňovať šíreniu nahrávky Grey Album.

EMI je vlastníkom práv na zvukový záznam albumov Beatles. Tantiémy za hranie skladieb však idú Michaelovi Jacksonovi, ktorý je so spoločnosťou Sony vlastníkom autorských práv na originálne pesničky Beatles. Znie to paradoxne, ale Paul McCartney si svoje staré hity môže hrať na koncertoch, no keď ich počuje z rádia, na jeho bankovom účte sa to neprejaví. Nepochybne by bolo zaujímavé zistiť, čo si on sám myslí o Grey albume.

"Keby to počuli Ringo alebo Paul McCartney, asi by sa im to páčilo," povedal Danger Mouse časopisu Rolling Stone.

Vojna pokračuje

Zo šírenia nahrávky DJ Danger Mouse ani žiadne ďalšie osoby finančne neprofitujú. Ide o svojrázne využitie existujúcej predlohy, blížiace sa formou ku coververzii. No zatiaľ čo urobiť ikstú vlastnú nahrávku povedzme beatlesovky Yesterday vám nikto nezabráni, keď chcete použiť viac než pár sekúnd originálu, vystavujete sa dnes riziku žaloby a tvrdej pokuty.

Kanaďan John Oswald, ktorý sa pred niekoľkými rokmi pokúsil o premixovanie hudby Michaela Jacksona, musel po zásahu jeho právnikov zničiť všetky kópie albumu napriek tomu, že ich tiež iba rozdával. Výsledok? Jeho nahrávka sa podobne ako Grey Album stala kultovou a dnes veselo koluje na internete.