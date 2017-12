Brooksov nový album bude v štýle country

10. okt 2001 o 14:50 TASR

Nashville, 10. októbra (TASR) - Spevák Garth Brooks oznámil, že na budúci mesiac vydá nový album. Po štyroch rokoch to bude jeho prvý album piesní v štýle country. Album nazvaný Scarecrow by mal byť v predaji od 13. novembra. Obsahuje duety s Georgeom Jonesom a Trishou Yearwoodovou, aj prvý singel Wrapped Up in You.

Tridsaťdeväťročný Brooks predal viac ako 100 miliónov albumov s hitmi ako The Dance alebo Friends in Low Places. Minulý rok ohlásil, že nebude viac chodiť na turné a spomalil svoje životné tempo. Odvtedy venoval väčšinu času trom dcéram žijúcim v Oklahome.

Posledný country album - Sevens vydal Brooks v roku 1997. O rok nato mu vyšiel album live hudby a ďalší rok nahral album pod fiktívnym menom Chris Gaines.

Brooks vyjadril pochybnosť, či ešte zapadne do súčasného štýlu. Na podporu predaja nového albumu neusporiada turné, ale pracuje na televíznej reklamnej kampani. Kontrakt na reklamu podpísal aj s firmou predávajúcou nealkoholický nápoj Dr Pepper.

Brooks, známy tvorivosťou pri vymýšľaní reklamných kampaní na svoje diela, vtipne poznamenal: Poznáte ma. Urobím všetko pre to, aby som sa dostal ľuďom do obývačiek.