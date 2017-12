Speváčka Misha oslavuje narodeniny

Bratislava 6. marca (TASR) - Len v kruhu najbližších plánuje dnešné narodeniny osláviť slovenská speváčka Misha.

6. mar 2004 o 13:23 TASR

Prvé minúty slávnostného dňa pritom Zlatá slávica strávila na party po galaprograme Aurel 2003, odkiaľ si tohto roku neodniesla žiadnu cenu. "Som veľmi rada, že som mohla osobne odovzdať sošku Aurela Janke Kirschner a rovnako ma potešilo aj víťazstvo Zuzany Smatanovej v kategórii Objav roka," povedala Misha na Aurel party, kde sa jej narodeniny začali po polnoci skôr "inkognito" a bez veľkých osláv. "Moja najlepšia kamarátka má narodeniny spolu so mnou, príde a myslím si, že to v kruhu najbližších oslávime," dodala Misha, ktorú vraj napríklad vie na narodeniny "do kresla posadiť", keď si niekto spomenie na želanie, ktoré vyslovila bezprostredne počas roka a potom jej ho daruje. "Veľmi si to vážim a môže to byť maličkosť za päť päťdesiat," dodala dnešná oslávenkyňa.