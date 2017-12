Stálica Jana Kirschner konečne získala aj prvého Aurela

Bratislava 6. marca (TASR) - Svoju prvú sošku tučniaka si z piatkového slávnostného galavečera Aurel 2003 odniesla stálica hudobnej scény speváčka Jana ...

6. mar 2004 o 13:44 TASR

Bratislava 6. marca (TASR) - Svoju prvú sošku tučniaka si z piatkového slávnostného galavečera Aurel 2003 odniesla stálica hudobnej scény speváčka Jana Kirschner.

Napriek tomu, že v predchádzajúcich dvoch ročníkoch bola nominovaná v niekoľkých kategóriách, ocenenia odborníkov z Akadémie populárnej hudby sa dočkala až teraz. "Vlastne áno, je to môj prvý Aurel. Nó, bolo to fajn, super," zneli jej bezprostredné reakcie na získanú cenu. "Bolo to fantastické, pretože sme vydali platňu a ja som sa z nej tešila, bolo to úžasné. Tento rok som si povedala, že predídem akýmkoľvek vlastným pocitom šťastia alebo očakávania a bola som neutrálna až do poslednej chvíle. Potom mi začalo strašne búchať srdce. Jednoducho som sa z toho tešila," tvrdí Jana s úsmevom.

Vlani si ocenenie v kategórii speváčka odniesla Misha rovnako ako titul Objav roka, ktorý tento rok získala Zuzana Smatanová. Pre ňu bol vraj galavečer obrovskou skúsenosťou. "Nikdy predtým som nehrala na takomto galavečere. To hranie s kapelou, a tak ďalej. Bola to veľká skúsenosť. Viem, že to znie ako fráza, ale naozaj som to nečakala, pretože si myslím, že kapely, ktoré boli so mnou nominované sú tiež na dobrej úrovni. Hudba je môj život, robím iba hudbu, neštudujem a nerobím ani inú prácu, takže sa jej budem venovať aj naďalej," hovorí Smatanová.