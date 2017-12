Cenu za Františka Krištofa Veselého prevzala dcéra Eva

6. mar 2004 o 15:06 TASR

Bratislava 6. marca (TASR) - Za celoživotný prínos do hudobnej kultúry Slovenskej republiky ocenili na odovzdávaní cien Aurel spoluzakladateľa slovenskej i česko-slovenskej populárnej hudby legendárneho Františka Krištofa Veselého.

Cenu prišla prevziať jeho dcéra Eva Veselá, ktorá bola podľa svojich slov veľmi milo prekvapená. "Na jednej strane by to mala byť samozrejmá vec, ale na druhej strane to nie je až také samozrejmé. Bola som rada, že k tomu došlo," povedala po slávnostnom programe dcéra tejto legendy, ktorá otcove skladby najradšej počúva v rozhlase alebo televízii. "Vtedy mám dobrý pocit, že som s ostatnými ľuďmi. Že nielen ja to počujem, ale aj ostatní majú z toho radosť," dodáva. Milo ju prekvapila aj samotná soška Aurela v podobe tučniaka. "Vždy sme ich v prírodovedeckých programoch obdivovali. Ten frak a chôdza síce k sebe veľmi nejdú, ale predsa je to celkom chutné," dodala s úsmevom Veselá.