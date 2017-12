Juhoafrické aerolínie dali čerstvej držiteľke Oscara darček

7. mar 2004 o 13:52 TASR

Johannesburg 7. marca (TASR) - Čerstvá držiteľka Oscara v kategórii hlavná ženská úloha Charlize Theronová (Monster) dostala v sobotu pri návrate do vlasti - Južnej Afriky, prvý prejav pozornosti od svojich krajanov.

Národné aerolínie South African Airways nielenže prepravili plavovlásku so sprievodom zadarmo v prvej triede do Johannesburgu, ale ju prijali aj do svojho Platinového klubu vyhradeného pre vysokopostavených prominentov.

Do exkluzívneho klubu patrí okrem iných exprezident Nelson Mandela. Ten medzičasom požiadal Charlize Theronovú o stretnutie. Herečka chce stráviť nadchádzajúci týždeň vo vlasti, kde jej profesionálny úspech vyvolal obrovské nadšenie.