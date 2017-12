Kurnikovová odmieta všetky dohady o rozchode s Iglesiasom

7. mar 2004 o 16:11 TASR

Los Angeles 7. marca (TASR) - Ruská tenisová kráska Anna Kurnikovová spochybnila chýry o jej rozchode so spevákom Enriquem Iglesiasom a potvrdila, že sú stále párom. Uviedla to pre noviny News of the World.

Dvadsaťdvaročná plavovláska vyhlásila, že spevák je pre ňu stále číslom jeden. "Je to rozkošný chlapec a výborný spevák," tvrdí. Zapadajúca tenisová hviezda objasňuje, že tenis berie stále vážne a jej terajšia neprítomnosť na tenisových kurtoch je len dočasná. V súčasnosti sa pripravuje na letné turnajové zápasy. Pozornosť sústreďuje najmä na Wimbledon.

"Mojím cieľom je byť úplne fit a potom chcem znovu začať vyhrávať hlavné zápasy," poznamenáva.

Na svoje blond vlasy je Kurnikovová podľa vlastného vyjadrenia veľmi hrdá. Jej vzhľad však priťahuje nielen tenisových záujemcov, ale aj režisérov. "Ponúkli mi úlohu v bondovke, ale kvôli mojim športovým záväzkom som ju musela zrušiť."